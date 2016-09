Griezmann lässt Atlético jubeln

Aktualisiert um 18:51 Drucken

In Spanien liegen die drei Topteams Real Madrid, FC Barcelona und Atlético Madrid innerhalb von zwei Punkten.

Teilen und kommentieren Tweet 0 Artikel als E-Mail versenden Empfänger (E-Mail)* Absender (E-mail)* Ihre E-Mail wurde abgeschickt. Primera Division 6. Runde Real Betis - Malaga 1 : 0 Eibar - San Sebastian 2 : 0 Sporting Gijon - Barcelona 0 : 5 Athletic Bilbao - Sevilla 3 : 1 Las Palmas - Real Madrid 2 : 2 Leganes - Valencia 1 : 2 Atletico Madrid - Deportivo La Coruna 1 : 0 FC Villarreal - Osasuna Pamplona 3 : 1 Espanyol - Celta Vigo 0 : 2 Alaves - Granada 3 : 1 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Real Madrid 6 4 2 0 15:6 14 2. Barcelona 6 4 1 1 19:6 13 3. Atletico Madrid 6 3 3 0 12:2 12 4. FC Villarreal 6 3 3 0 9:4 12 5. Athletic Bilbao 6 4 0 2 9:6 12 6. Sevilla 6 3 2 1 11:9 11 7. Las Palmas 6 3 1 2 14:11 10 8. Eibar 6 3 1 2 8:6 10 9. Alaves 6 2 3 1 7:5 9 10. Real Betis 6 2 2 2 8:11 8 11. San Sebastian 6 2 1 3 8:9 7 12. Celta Vigo 6 2 1 3 5:8 7 13. Leganes 6 2 1 3 6:10 7 14. Sporting Gijon 6 2 1 3 5:14 7 15. Valencia 6 2 0 4 9:12 6 16. Deportivo La Coruna 6 1 2 3 3:5 5 17. Malaga 6 1 2 3 5:8 5 18. Espanyol 6 1 2 3 9:14 5 19. Granada 6 0 2 4 7:15 2 20. Osasuna Pamplona 6 0 2 4 5:13 2 7. Runde San Sebastian - Real Betis - : - Granada - Leganes - : - Sevilla - Alaves - : - Osasuna Pamplona - Las Palmas - : - Deportivo La Coruna - Sporting Gijon - : - Valencia - Atletico Madrid - : - Real Madrid - Eibar - : - Espanyol - FC Villarreal - : - Malaga - Athletic Bilbao - : - Celta Vigo - Barcelona - : - Stichworte Primera Division Korrektur-Hinweis Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler. Tippfehler/Rechtschreibung Interpunktion Grammatik Sachlich Technisch E-Mail* gültige E-Mail-Adresse fehlt

Atlético Madrid hat in der Primera Division den Anschluss an die Tabellenspitze geschafft. Nach dem 1:0 über La Coruña liegt der letztjährige Champions-League-Finalist nur noch zwei Punkte hinter Real Madrid. Real war am Samstag auswärts nicht über ein 2:2 gegen Las Palmas hinausgekommen.

Gegen La Coruña hatte Atlético jedoch mehr Mühe als erwartet. Trotz Überzahl seit Beginn der zweiten Halbzeit fiel das entscheidende Tor aber erst in der 70. Minute. Der Treffer war eine Co-Produktion der Franzosen Antoine Griezmann und Kevin Gameiro. Elf Minuten nach seiner Einwechslung spielte Gameiro den entscheidenden Pass auf den Landsmann, der seinen fünften Saisontreffer erzielte.

Atlético Madrid - La Coruña 1:0 (0:0)

45'653 Zuschauer. - Tor: 70. Griezmann 1:0. - Bemerkung: 45. Gelb-Rot gegen Fajr (La Coruña). (sda)