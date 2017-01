Hier erzielt Chapecoense sein erstes Tor seit der Tragödie

Es war ein tragischer Tag. Für die Welt des Fussballs im Allgemeinen und den brasilianischen Club Chapecoense ganz besonders. Bei einem Flugzeugabsturz am 28. November 2016 verlor der Erstligist aus der Stadt Chapeco im Süden des Landes 19 Spieler, der Cheftrainer und 51 weitere Menschen an Bord. Der Flieger war auf dem Weg zum Finalhinspiel um die Copa Sudamericana in Kolumbien verunglückt.

Inzwischen hat Chapecoense unter den schwierigen Bedingungen 22 neue Spieler verpflichtet, die meisten davon kamen auf Leihbasis von anderen Clubs, andere wurden aus dem Nachwuchs rekrutiert. Und am Samstag nun fand das erste Spiel dieser neuen Mannschaft statt. Gegner in einem Benefizspiel in der Arena Conda war der Grossclub Palmeiras aus Sao Paulo. Dieser verzichtete auf eine Gage, das Geld aus den Eintritten soll den Familien der verstorbenen Vereinsmitglieder zugute kommen. Palmeiras war der letzte Gegner von Chapecoense vor dem Abflug nach Kolumbien gewesen.

Zu Ehren der Toten wurde vor dem Spiel eine Schweigeminute abgehalten, unter den Zuschauern befanden sich mit Helio Neto, Jackson Follmann, and Alan Ruschel auch drei Überlebende des Flugzeugabsturzes. Sie nahmen vor der Partie den Pokal für den Sieg der Copa Sudamericana entgegen, welcher der Kontinentalverband Comnebol dem Unglücksteam verliehen hat.

Und als das Spiel lief, war es in der 14. Minute Neuzugang Douglas Grolli, der nach einem Freistoss das erste Tor für Chapecoense seit der Tragödie schoss. Er reckte die Hände zum Himmel, die Zuschauer im ausverkauften Stadion standen und applaudierten. Und hatten endlich wieder einmal ein Grund zur Freude.

2:2 ging die Partie schliesslich aus. Neben Grolli traf für«Chape» Amaral (47.), für Palmeiras erzielten Raphael Veiga (11.) und Vitinho (78.) die Treffer.