Ibrahimovic lästert über Schweizer Goalie

Es läuft die 95. Minute, Manchester United rennt verzweifelt an. Paul Pogba lässt einen Gegner im Strafraum aussteigen, visiert das lange Eck an, schlenzt – aber auch hier fliegt Eldin Jakupovic in Richtung Ball und vereitelt die Torchance. Es sollte seine letzte Tat in diesem Spiel bleiben. Sie reichte jedoch, um das 0:0 von Hull im Old Trafford festzuhalten.

Die letzte Chance: Auch hier verhindert Eldin Jakupovic ein Tor von ManUnited. Video: Youtube.

Sechs Schüsse aufs Tor musste Jakupovic abwehren, in der 72. Minute rettete er mit dem Fuss gegen Juan Mata, als alle den Ball schon im Tor gesehen hatten. Die Torlinientechnologie musste endgültig klären, dass der Ball die Linie noch nicht überquert hatte. Folgerichtig wurde der 1-fache Schweizer Nationalspieler im Anschluss zum Man of the Match ausgezeichnet.

«Wir sind sehr glücklich mit dem Resultat, und natürlich bin ich glücklich mit meiner Leistung», sagte Jakupovic im Anschluss. Es sei ein sehr langes Spiel in Old Trafford gewesen. Zu seinem Save gegen Mata sagte er: «Als Goalie muss man manchmal das Glück auf seiner Seite haben.»

Weniger zufrieden war natürlich Zlatan Ibrahimovic. Der ManUnited-Stürmer trauerte den verpassten Chancen nach, verzichtete aber darauf, den gegnerischen Torhüter zu loben. Im Gegenteil: «Ich habe keinen einzigen Schuss gesehen, der schwierig zu halten war. Der Goalie hat einfach ein bisschen für die Kameras gespielt.» Zur Mata-Chance sagte er gegenüber «BBC Sport»: «Das war keine grosse Parade, nur ein schlechter Abschluss unseres Spielers.»

???? | A fantastic team display secured a point at Old Trafford tonight, but who stood out for you? Here's our MotM candidates... #MUNHUL — Hull City (@HullCity) February 1, 2017

(fas)