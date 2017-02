«Ich dachte, das sei intern angekommen»

Er wirkte angespannt. Thomas Tuchel, der Trainer von Borussia Dortmund, musste nach der demaskierenden 1:2-Niederlage gegen den Tabellenletzten Darmstadt vor den Medien Stellung nehmen. Sein Team trat ideenlos auf, hatte zu keiner Zeit eine Chance auf den Sieg. Der Dortmunder Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang schmorte im Formtief auf der Ersatzbank, Jungtalent Emre Mor produzierte nach langer Pause einen Fehlpass nach dem anderen, der unerfahrene Dzenis Burnic wirkte überfordert.

Und Tuchel? Der kritisierte nicht nur die Spieler, sondern auch den Vorstand. «Wir sind nicht nur das, was wir gegen Leipzig oder Bayern zeigen, sondern auch das, was wir gegen Darmstadt zeigen. Es wäre hilfreich, wenn das mal durchsickern würde. Ich dachte, das sei intern schon angekommen», sagte Tuchel. Es war klar, an wen diese Aussage gerichtet war: an Sportchef Michael Zorc und Präsident Hans-Joachim Watzke.

Leistungsträger gehen, Unerfahrene kommen

Rückblick: Ende Saison 2015/16 qualifizierte sich Borussia Dortmund als Vizemeister souverän für die Champions League. Mit einem üppigen Kader an talentierten und formstarken Leadern wie Henrikh Mkhitaryan, Mats Hummels und Ilkay Gündogan konnte Dortmunds Zukunft unter Thomas Tuchel geplant werden. Doch dann kam der Transfer-Sommer, der nicht nach Plan verlief.

Hummels wechselte zum FC Bayern, der Armenier Mkhitaryan ging zu Manchester United, Gündogan zu Manchester City. Anstatt mit dem nun gestiegenen Transferbudget in Wunschspieler wie Karim Bellarabi oder Ömer Toprak investieren zu können, musste Tuchel sich dem Vorstand anpassen. Einerseits wurde auf Bitten von Präsident Watzke Mario Götze, der seiner Form nachlief, zurück nach Nordrhein-Westfalen geholt. Andererseits bestand Sportchef Zorc darauf, einen unpassenden Sebastian Rode sowie unerfahrene Spieler wie Emre Mor und Raphaël Guerreiro zum BVB zu lotsen.

So stand Thomas Tuchel zu Beginn der Saison mit einem wild zusammengewürfelten Team da. Sein Ziel war kein sportliches, sondern primär eine Mannschaft ohne grosse Erfahrung aufzubauen. Folglich konnte Dortmund resultatmässig nicht überzeugen. Zur Winterpause reihte sich der Club auf Rang 4 ein, der Rückstand auf Leader Bayern betrug bereits zwölf Punkte. Stürmer Aubameyang mutierte mit 16 Treffern aus 15 Spielen zwar zur Tormaschine. Doch dem Team fehlte auf dem Spielfeld jegliches Charisma.

Zielsetzung als Druckmittel

Die Chemie und die Spielfreude aus der Vorsaison waren verschwunden. Tuchel selbst begründete den Qualitätsverlust damit, dass die Mannschaft sich immer noch in der Aufbauphase befindet. Er verlangte weiterhin, nicht zu viel vom Team zu erwarten. Ungeachtet dessen erhöhte Präsident Watzke den Druck: Er setzte im Hinblick auf die Rückrunde die Champions-League-Qualifikation als Ziel. Für Watzke selbstverständlich, für Tuchel unverständlich.

Nun hat die Rückrunde begonnen, und der BVB steht weiterhin neben sich. Ausschreitungen und die Sperrung der Südtribüne (für eine Partie) machen negative Schlagzeilen. Und auf dem Platz werden die Leistungen immer zerfahrener. Teamleader Reus ist angeschlagen, Aubameyang sucht das Tor. Nur der junge Ousmane Dembele überzeugt. Letzten Mittwoch konnte Dortmund sich im Penaltyschiessen – auch dank Roman Bürki – gegen Hertha Berlin gerade noch in die nächste Runde retten. Doch am Samstag waren die sportlichen Mängel deutlich zu erkennen. Der nun nervöse Tuchel hat den langsamen Rückschritt gespürt und liebäugelt bereits mit einem Abgang im Sommer – obschon sein Vertrag bis 2018 läuft. Deutsche und englische Medien spekulierten bereits auf einen Wechsel Tuchels zum FC Arsenal. Watzke dementierte jedoch die Gerüchte.

Natürlich ist Tuchel für die Niederlage gegen Darmstadt und für die interne Unruhe im Verein mitverantwortlich. Doch mit seinen Worten an der Pressekonferenz unterstrich der Trainer eines – der Vorstand trägt Mitschuld am internen Chaos. «Vielleicht muss da ein Umdenken stattfinden», sagte der BVB-Trainer.

Viel Zeit zum Sinnieren und Reagieren bleibt aber nicht. Am Dienstag muss die Mannschaft in den Hexenkessel von Benfica Lissabon – es ist das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals. Und das stellt die Nerven von Tuchel auf eine weitere Probe.

