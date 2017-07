Jeder kennt sie, die Storys von Fussballern, die in ihren Vereinen länger nicht zum Einsatz gekommen sind. Sie seien verletzt gewesen, sie hätten Pech gehabt, der Trainer habe unerklärlicherweise nicht auf sie gesetzt – die Liste der Erklärungsversuche ist oft fast so lang wie diejenige der auf der Ersatzbank oder Tribüne verbrachten Partien. Letztere Liste ist bei Heinz Lindner sehr lang: Seit der Torhüter im Sommer 2015 von Austria Wien zu Eintracht Frankfurt zog, hat er nur drei Partien bestritten, zwei in der Bundesliga, eine im Pokal. Doch nein, ein Ausreden-Bulletin oder Vorwürfe hört man nicht. «Es gab einen plausiblen Grund», sagt Lindner, «Lucas Hradecky hat seine Sache sehr gut gemacht. Er leistete sich wenige bis gar keine Fehler und war in der Bundesliga einer der besseren Torhüter. Da gab es für den Trainer objektiv betrachtet keinen Grund, zu wechseln.»

Heinz Lindner sitzt im Eingangsbereich des Campus, seit vier Tagen trainiert er mit GC, Und es tönt nicht wie eine Floskel, wenn er sagt: «Ich fühle mich schon sehr wohl.» Die Zürcher waren einer von mehreren Clubs aus verschiedenen Ligen, die dem Österreicher ein Angebot machten, und der Entscheid fiel ihm leicht: «Ich konnte mich sofort mit GC identifizieren. Den Weg, den der Verein für die nächsten zwei Jahre vorhat, will ich mitgehen.»

Vom Stammtorhüter zum Ersatz

Seiner positiven Einstellung zum Trotz waren die letzten beiden Jahre sportlich hart. Klar, wenn ein Spieler in seiner Blütezeit Woche für Woche nicht zeigen darf, «weshalb ich Fussballer geworden bin». Es war für ihn eine ungewohnte Situation. Schon in jungen Jahren war er mit der Austria Meister geworden und hatte die Champions-League-Qualifikation geschafft, in fünf Spielzeiten stand er für die «Kampfmannschaft», wie das Profiteam in Österreich genannt wird, mehr als 160-mal im Tor. In den letzten drei Jahren verpasste er kein Pflichtspiel, die Erinnerungen sind noch präsent: «Wir konnten als Austria gegen die Übermacht von Red Bull Salzburg bestehen und uns auch international etablieren, das war schon ganz speziell.» Nur aufwärts ging es in dieser Phase mit dem Talent aus Linz, das auch die Nachwuchs-Nationalmannschaften durchlaufen hatte und bereits im A-Team spielte. Gleichzeitig wuchs der Wunsch, fern der Heimat den nächsten Schritt zu machen: «Ich war immer der Ansicht, ein österreichischer Fussballer solle das Ziel haben, irgendwann ins Ausland zu wechseln.»

In Frankfurt wurde ihm der Start zwar erleichtert, Kevin Trapp zog kurz vor Saisonstart zu Paris St-Germain. Doch bald wurde es immer komplizierter, aus dem arrivierten Stammtorhüter ein Ersatzmann. Er habe aber versucht, das Optimum herauszuholen, sagt Lindner: «Ich hätte nörgeln können oder gegen die Mannschaft arbeiten. Ich habe aber versucht, dem Team zu helfen. Wenn schon nicht auf dem Feld, dann wenigstens in der Kabine, und das war richtig.»

Drei Schweizer Fürsprecher

Wenn er heute sein erstes Ausland-Engagement bilanziert, wählt er das Attribut «positiv»: «Natürlich hätte ich gerne häufiger gespielt, aber ich habe mich weiterentwickelt und bin heute ein besserer Torhüter als vor zwei Jahren.» Auftrieb gaben ihm in dieser Zeit auch die Aufgebote für die Nationalmannschaft. Marcel Koller schätzt den bald 27-Jährigen sehr: «Er ist umgänglich, ein absoluter Teamplayer und war auch in diesen schwierigen Zeiten stets professionell. Und wenn er mehr spielt, wächst auch sein Selbstvertrauen.»

Mit dem Teamchef hat er im Frühling verschiedene Angebote diskutiert, und Koller erteilte ihm vor allem einen Ratschlag: «Ich sagte ihm, er solle ja nicht zu einem Club wechseln, wo er riskiere, wieder die Nummer 2 zu sein. Und bei GC ist die Ausgangslage für ihn gut.» Positiv über die Zürcher äusserten sich auch die Frankfurter Teamkollegen Tarashaj und Seferovic. Lindner bereut nicht, auf das Trio gehört zu haben: «Die ersten Eindrücke bestätigen, dass ich den richtigen Entscheid getroffen habe.»

Der Rekordmeister und sein neuer Goalie, der als klare Nummer 1 geholt wurde, stehen vor der gleichen Ausgangslage. Beide wollen sich gegenüber der letzten Saison steigern. Lindner ist heiss: «Ich will gut in die Saison starten und dem Team ein stabiler Rückhalt sein.» Gestern Abend trug er beim 3:0 in Rapperswil erstmals während 45 Minuten das GC-Dress, ehe er planmässig ausgewechselt wurde. Zum Saisonauftakt am 23. Juli gilt es mit dem Derby-Heimspiel gegen den FCZ dann so richtig ernst. Lindner ist froh um die noch verbleibende Zeit: «Ich will die Luft, die nach oben noch besteht, verringern.»

Rapperswil-Jona (ChL) - Grasshoppers 0:3 (0:1) Grünfeld. – 460 Zuschauer. – Tore: 10. Ngongo (Eigentor des Torhüters) 0:1. 48. Arigoni 0:2. 90. Samardzic 0:3. – GC, 1. Halbzeit: Lindner; Vilotic, Bergström, Lavanchy, Morandi, Fasko, Kamberi, Caio, Zesiger, Pickel, Olsen. – GC, 2. Halbzeit: Ati; Arigoni, Müller, Munsy, Pusic, Qollaku, Bajrami, Avdijaj, Fazliu, Ramadani, Samardzic. – Verwarnt: Kamberi. – Nächstes GC- Testspiel am Dienstag in Niederhasli gegen Schaffhausen (14.00). (Tages-Anzeiger)