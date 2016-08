«In der Bundesliga geht es mehr zur Sache»

Nationalstürmer Breel Embolo gibt in Frankfurt sein Bundesliga-Debüt – und spricht danach im grossen BaZ-Interview über seine ersten Wochen auf Schalke.

Der FCB ist nicht aufzuhalten Steigerung ohne Ertrag Als Breel Embolo für Schalke sein Bundesliga-Debüt gibt, ist die Hälfe der Auswärtspartie vorbei und hat sich die wichtigste Szene bereits ereignet: Eintracht Frankfurt führt seit der 14. Minute 1:0 – es wird das Schlussresultat sein. Alex Meier hat getroffen und damit ein Frankfurter Startfurioso abgeschlossen, während dem die mit einigen Vorschusslorbeeren bedachten Schalker ordentlich neben den Schuhen stehen.

Nach der Pause für Franco Di Santo am rechten Flügel im Spiel, stürzt sich Embolo beherzt in die Zweikämpfe, zeigt in einigen Szenen wie dem Duell gegen Oczipka (vgl. Interview) seine Dynamik. Und wie die Schalker, die sich nach einem vergebenen Eintracht-Elfer steigern und schliesslich in Überzahl Druck entwickeln, so scheint auch Embolo je länger, je näher an einer entscheidenden Szene. Allein: Sie ereignet sich auch dann nicht, als er als zweite Sturmspitze agiert. Fazit: Embolo zeigt gute Ansätze ohne Ausrufezeichen. Verbessern wird er sich müssen, zumal die Konkurrenz gross ist und nicht kleiner wird: Sportchef Christian Heidel spricht davon, dass Schalke noch einen Offensivspieler verpflichten will. olg

Breel Embolo lässt den Kopf hängen. Den Blick geradeaus auf den Boden gerichtet, schlurft er in der Interview-­Zone der Frankfurter Commerzbank-­Arena an den wartenden Journalisten vorbei. «Breel!» Die Reaktion auf den Zuruf fällt matt aus: ein kurzes Heben und Drehen des Kopfes, dazu ein schwaches Winken. Doch es reicht, um auszudrücken, dass der Besuch aus Basel registriert wurde, es einfach noch ein Weilchen dauert, bis es zum Hallo und zum Gespräch kommen wird.

Das Bundesliga-Debüt des 19-Jährigen hat mit einer 0:1-Niederlage seines neuen Arbeitgebers FC Schalke 04 geendet. Und Niederlagen, die hat Breel Embolo zuvor beim FC Basel nicht oft erlebt. Er schleicht am Rand der Begegnungszone entlang, als er zum Interview erscheint – wohl, um zu verhindern, dass auch alle deutschen Medien herbeieilen. Eine Massnahme, die erfolgreich verläuft und ein ungestörtes Gespräch über sein Debüt und die ersten Wochen in Königsblau ermöglicht.

Breel Embolo, was wird Ihnen von Ihrem Bundesliga-Debüt in besonderer Erinnerung bleiben?

Also dass wir verloren haben, werde ich bestimmt nicht vergessen. Und die Enttäuschung darüber wohl auch nicht. Ansonsten wird es sich zeigen. Persönlich war es bestimmt ein spezieller Moment, als ich nach der Pause ins Spiel kam.

Als Sie vor zweieinhalb Jahren in der Super League debütierten, gewannen Sie mit dem FC Basel 5:0 und erzielten Ihr erstes Tor. Was fehlte, um bei Schalke auch so ein Liga-Debüt zu feiern?

Ich glaube, gar nicht so viel. Das Spiel verloren wir letztlich, weil unsere erste Halbzeit, vor allem die Startphase, nicht gut war. Nach der Pause waren wir nicht schlecht im Spiel und kamen auch zu Chancen, nutzten diese aber leider nicht. Und auch wenn ich selbst keinen richtigen Abschluss verzeichnen konnte, so gab es doch ein paar Szenen, in denen es gefährlich wurde und wenig für ein besseres Ende fehlte. Ausserdem spielte ich auf zwei Positionen, erst am rechten Flügel, dann in der Spitze. An beiden Orten fand ich mich eigentlich ganz gut zurecht.

Was fehlt Ihnen noch, woran müssen Sie am meisten arbeiten?

Verbessern will ich mich noch immer überall. Aber am wichtigsten ist, dass ich die Spielertypen, Systeme und Taktiken unserer Mannschaft noch besser kenne. Der Fussball ist ein anderer, als wir ihn in Basel spielten. Und auch das Niveau ist ein anderes. Daran muss ich mich gewöhnen. Das ist noch nicht abgeschlossen.

Müssen Sie womöglich gar körperlich weiter zulegen, obwohl die Physis zu Ihren Stärken zählt? Bald nach Ihrer Einwechslung war da ein Zweikampf mit Bastian Oczipka. In Basel wäre der Gegner weg- und Sie mit dem Ball davongeflogen. Hier gingen beide zu Boden …

Halt! Halt! (Zieht sein Shirt hoch und zeigt einen blutigen Kratzer in der Rippengegend.) Das hab ich von jener Szene. Er hat mich gefoult, mich mit der Hand gehalten, zurückgezogen. Und er weiss es auch, erwartete selbst den Foulpfiff und entschuldigte sich bei mir. Aber der Schiedsrichter hat anders entschieden. Hätte mich Oczipka nicht zurückgezogen, ich wäre in jener Szene vorbei gewesen.

Und doch: In der Bundesliga wird mehr gekratzt und gebissen als in der Super League, oder?

Es geht schon mehr zur Sache. Und es braucht offensichtlich auch mehr, bis gepfiffen wird. Aber das ist okay so.

Ihr Körper ist bereit?

Nach dem, was ich in der Vorbereitung erlebt habe, denke ich, dass ich physisch vorne dabei bin. Zumal ich auch noch einmal etwas an Muskelmasse zugelegt habe. Da mache ich mir wirklich keine Sorgen. Aber die Automatismen müssen sich entwickeln, das ist jetzt wichtig.

Wie schwer sind Sie?

84 oder gar 85 Kilogramm.

So schwer wie nie.

Ja. Muskeln halt.

Und wie gross sind Sie inzwischen?

Immer noch 1,85 Meter.

Scheint so, als ob sich das mit dem Wachstum erledigt hat.

Ich weiss nicht. Aber die Masse sind bestimmt ganz in Ordnung, ich fühle mich wohl. Jedenfalls ist auch mein Athletiktrainer im Club der Meinung, dass ich ganz gut unterwegs bin, so wie ich bin. Und er kennt ja darüber hinaus auch noch meine Werte …

Früher in diesem Sommer ging es erst mal um Ihren Wert. Mehrere Clubs wollten Sie verpflichten, es herrschte zumindest mittelgrosse Aufregung, bis klar war, dass es Schalke wird. Wie ist es, wenn zwischendurch plötzlich José Mourinho anruft und einen zu Manchester United holen will?

Das ist schwierig zu sagen. Aber ich empfand die ganze Zeit gar nicht als speziell unruhig. Anders als in vorangegangenen Transferperioden war mir jetzt nämlich klar, was ich mache. Es war klar, dass ich den FCB verlasse. Und dass ich die Bundesliga als besten nächsten Schritt erachte, war eigentlich auch klar. Ich konnte mich also bis zuletzt auf meine Aufgaben in Basel konzentrieren. Sicher, vor und während der EM wars dann etwas bewegter, auch weil ich mir nicht ewig Zeit lassen wollte. Aber letztlich kommen da Anfragen und Angebote, die man prüft, um am Ende die bestmögliche Lösung zu finden. Schalke ist in der Bundesliga. Schalke hat sich sehr um mich bemüht. Schalke ist ein grosser Traditionsclub. Also entschied ich mich für Schalke.

Aber nochmals: Wie ist es, wenn José Mourinho am anderen Ende der Leitung zu einem spricht?

Da sage ich nichts dazu.

Aber er hat doch mit Ihnen telefoniert?

Da sage ich nichts dazu (lacht).

Sie waren schon vorher in einer Fussballstadt zu Hause. Das dürfte nun noch extremer sein …

Schalke ist in vielerlei Hinsicht eine Nummer grösser. In Sachen Fussballbegeisterung kann ich sagen, dass die in Gelsenkirchen bestimmt nicht kleiner ist als in Basel – und das will etwas heissen. Du spürst in dieser Stadt, dass die Menschen für Schalke leben.

Wohnen Sie denn überhaupt in Gelsenkirchen?

Ja, ich habe eine Wohnung bezogen. Mit dem Auto bin ich nur fünf Minuten vom Trainingsgelände entfernt …

… und werden bereits in der Nachbarschaft erkannt?

Man merkt schon, dass die Menschen Schalke und die Jungs in Königsblau lieben. Aber ich war noch nicht oft draussen, kaum in der Stadt. Denn in der Vorbereitung war einiges los – und waren wir viel unterwegs. Nun, da ich endlich das Trainingsgelände ohne Navigationshilfe finde, kann ich langsam mit dem Kennenlernen von Gelsenkirchen anfangen.

In Basel waren Sie rasch Publikumsliebling. Haben Sie die Schalker Fans auch schon mit Ihrem Lausbubenlächeln für sich eingenommen?

Also im Club bin ich sehr herzlich empfangen worden. Ich spüre da Vertrauen der Verantwortlichen und der Mitspieler. Ähnlich wie der FC Basel, so strahlt auch Schalke etwas Familiäres aus. Die Fans müssen mich noch etwas besser kennenlernen. Wichtig ist, dass ich authentisch bleibe. Und sicher helfen auch gute Leistungen und ein paar Tore, wenn es darum geht, die Beliebtheit zu steigern. In Basel war es ja Liebe auf den ersten Blick. Dass Fans so schnell so positiv reagieren, wie das damals geschah, ist wohl schon sehr ungewöhnlich. Normalerweise braucht das wahrscheinlich schon mehr Zeit.

Zeit will man Ihnen geben. Jedenfalls betonen sie das bei Schalke überall, wenn es um Sie – den mit rund 25 Millionen Euro Ablöse – teuersten Transfer der Clubgeschichte geht. Ist das auch Ihre Einstellung, reklamieren Sie auch Zeit?

Grundsätzlich ändere ich meine Einstellung nicht. Ich hab immer gesagt: Ich will kein Mitläufer sein, sondern ein Spieler, der Entscheidendes macht und so der Mannschaft hilft. Entscheidende Pässe. Entscheidende Tore. Aber ich mach mir jetzt auch noch keinen Druck und weiss, dass ich mich in einer neuen Welt bewege. Ich werde etwas Zeit brauchen. Deshalb setze ich mir jetzt auch nur ein Ziel: am neuen Ort so schnell wie möglich alles kennenlernen, das mit dem zu tun hat, was am Ende auf dem Platz herausschaut. Gelingt das, kommt der Rest von alleine. (Basler Zeitung)