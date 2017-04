Inter entgleitet Derbysieg in 97. Minute

Im Mailänder Stadtderby ist der AC Milan ein spektakulärer Punktgewinn gelungen. Nach einem 0:2-Pausenrückstand erzielte der Kolumbianer Christian Zapata in der 97. Minute den späten Ausgleich zum 2:2.

Inter führte bis zur 83. Minute nach Toren von Antonio Candreva (36.) und Captain Mauri Icardi (44.) scheinbar komfortabel mit zwei Treffern Differenz. Für den Argentinier Icardi, der seit fünf Jahren in der Serie A spielt, war es das erste Tor gegen Milan. Gegen alle anderen 19 Teams – einschliesslich gegen Inter, als er noch für Sampdoria stürmte – hatte er bereits getroffen.

Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Alessio Romagnoli gelang Milans Verteidiger Christian Zapata praktisch mit dem Schlusspfiff der spektakuläre Ausgleich. Der Kolumbianer bugsierte den Ball nach einem Corner mit einer akrobatischen Einlage ins Tor. Milan stürmte ab der 70. Minute mit sechs Angreifern, die Tore erzielten letztlich aber zwei Innenverteidiger.

Milan bleibt in der Tabelle als Sechster zwei Punkte vor dem Stadtrivalen. Inter wartet nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Das Mailänder Derby wurde pünktlich zur Primetime in China (12.30 Uhr Schweizer Zeit) angepfiffen. Erst am Donnerstag wurde der Verkauf der AC Milan an chinesische Investoren perfekt. Inter ist schon seit fast einem Jahr in chinesischem Besitz.

Das Spiel im seit Wochen ausverkauften Giuseppe-Meazza-Stadion generierte einen Rekordumsatz für Serie-A-Spiele von 4,2 Millionen Euro. Zudem wurde das Derby weltweit von geschätzt 800 Millionen Menschen am TV verfolgt.

Inter Mailand - AC Milan 2:2 (2:0)

78'328 Zuschauer. - Tore: 36. Candreva 1:0. 44. Icardi 2:0. 83. Romagnoli 2:1. 97. Zapata 2:2. (sda)