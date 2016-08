Inter startet ungenügend in die Serie A

Inter ist auch nach zwei Spielen der neuen Saison noch ohne Sieg. Die Mailänder kommen gegen Palermo nur zu einem 1:1.

Serie A 38. Runde Juventus Turin - Sampdoria Genua 5 : 0 SSC Neapel - Frosinone 4 : 0 Sassuolo - Inter Mailand 3 : 1 AC Mailand - AS Rom 1 : 3 Genua - Atalanta Bergamo 1 : 2 Chievo - Bologna 0 : 0 Empoli - Turin 2 : 1 Udinese - Carpi 1 : 2 Lazio Rom - AC Florenz 2 : 4 Palermo - Verona 3 : 2 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Juventus Turin 38 29 4 5 75:20 91 2. SSC Neapel 38 25 7 6 80:32 82 3. AS Rom 38 23 11 4 83:41 80 4. Inter Mailand 38 20 7 11 50:38 67 5. AC Florenz 38 18 10 10 60:42 64 6. Sassuolo 38 16 13 9 49:40 61 7. AC Mailand 38 15 12 11 49:43 57 8. Lazio Rom 38 15 9 14 52:52 54 9. Chievo 38 13 11 14 43:45 50 10. Empoli 38 12 10 16 40:49 46 11. Genua 38 13 7 18 45:48 46 12. Turin 38 12 9 17 52:55 45 13. Atalanta Bergamo 38 11 12 15 41:47 45 14. Bologna 38 11 9 18 33:45 42 15. Sampdoria Genua 38 10 10 18 48:61 40 16. Palermo 38 10 9 19 38:65 39 17. Udinese 38 10 9 19 35:60 39 18. Carpi 38 9 11 18 37:57 38 19. Frosinone 38 8 7 23 35:76 31 20. Verona 38 5 13 20 34:63 28

Der Argentinier Mauro Icardi rettete Inter im Mailänder San Siro mit seinem Treffer in der 72. Minute immerhin noch einen Punkt, nachdem das Startspiel in Verona gegen Chievo 0:2 verloren gegangen war. Die Mannschaft von Frank de Boer war kurz nach der Pause in Rückstand geraten. Andrea Rispoli traf mit einem abgelenkten Schuss zum 1:0 für die Gäste aus Sizilien.

Immerhin: Auf dem Transfermarkt schlug Inter noch einmal zu und verpflichtete den portugiesischen Europameister João Mario sowie das brasilianische Supertalent Gabriel Barbosa.

Roma gibt Vorsprung preis

Schon fast fahrlässig kassierte die AS Roma die ersten Punktverluste der Saison. Das Team von Luciano Spalletti gab auf Sardinien gegen Cagliari einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Marco Sau glich in der 88. Minute per Kopf für den Gastgeber aus.

Serie A, 2. Runde, Sonntag:

Inter Mailand - Palermo 1:1 (0:0)

40'527 Zuschauer. - Tore: 48. Rispoli 0:1. 72. Icardi 1:1. - Bemerkung: Palermo ohne Morganella (verletzt).



Cagliari - AS Roma 2:2 (0:1)

- 18'000 Zuschauer. - Tore: 6. Perotti (Foulpenalty) 0:1. 46. Strootman 0:2. 56. Borriello 1:2. 88. Sau 2:2.



Torino - Bologna 5:1 (2:1)

19'000 Zuschauer. - Tore: 28. Belotti 1:0. 32. Taider 1:1. 37. Belotti 2:1. 53. Martinez 3:1. 80. Belotti 4:1. 89. Belotti 5:1. - Bemerkungen: Bologna mit Dzemaili (bis 56.). 83. Mirante (Bologna) wehrt Foulpenalty von Belotti ab.



Udinese - Empoli 2:0 (1:0)

16'000 Zuschauer. - Tore: 3. Felipe 1:0. 95. Perica 2:0. - Bemerkungen: Udinese mit Widmer. 73. Rote Karte gegen Laurini (Empoli).

