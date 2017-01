Ist das schon das Tor des Jahres?

So ein Tor schiesst auch ein Weltklassefussballer nicht alle Tage: Olivier Giroud lenkte im Spiel gegen Crystal Palace den in seinen Rücken gespielten Ball mit der Hacke aus etwa elf Metern über den Kopf hinweg an die Lattenunterkante. Es war das 1:0 in der 17. Minute, um exakt 17.17 Uhr. Im Internet überschlugen sich schon kurz darauf die Reaktionen. Giroud ist für die Fans nun der Skorpion – denn im Skorpion-Stil traf er ja.

'Mkhitaryan's goal was the trailer, Giroud's was the whole movie' - Twitter reacts to scorpion kick stunner #COYG pic.twitter.com/YHzsh17moc — Olivier Giroud ???? (@lagaless) 1. Januar 2017

(ak)