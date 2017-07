Jamie Vardys Traumfabrik

Jeder Fussball-Fan kennt sie, die Geschichte von Jamie Vardy. Von diesem talentierten Jungen, der einst im Nachwuchs von Sheffield Wednesday als zu schmächtig befunden wurde, deshalb im Amateurfussball landete, als Fabrikarbeiter seinen Lebensunterhalt verdiente, völlig unverhofft doch noch in den Profifussball fand und im letzten Sommer mit Aufsteiger Leiceister City sensationell Meister wurde.



Dass aus Jamie Vardy doch noch ein Fussballprofi wurde, liegt daran, dass er zumindest im zweiten Abschnitt seiner Karriere zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Es gibt so manche Spieler, für die das während ihrer gesamten Laufbahn nicht zutrifft. Ihr Profil: talentiert, aber durchgefallen. Genau dieser Sorte Spieler will Vardy eine zweite Chance geben.

Hunderte Anmeldungen, 42 Glückliche



Deshalb lancierte der 30-Jährige vergangenen Monat ein Camp für Amateurspieler, die der Meinung sind, dem Profigeschäft gewachsen zu sein. Vardy taufte das Camp V9 Academy und träumte davon, seinen Nachfolger zu finden, einen talentierten Jungen, dem die Fussballgötter bisher nicht wohlgesinnt waren und der nun im Profigeschäft durchstarten soll.



«Aus meiner Zeit in den Amateurligen weiss ich, dass es dort einige unentdeckte Talente gibt», sagte Vardy zum TV-Sender Sky Sports. Hunderte von Amateuren meldeten sich an. 42 wurden ausgewählt, um während fünf Tagen unter professionellsten Bedingungen auf dem Gelände von Manchester City zu trainieren und am Ende des Camps die Scouts der Proficlubs zu einem Angebot zu bewegen.

Jamie Vardy 2.0



Mehr als 100’000 Pfund liess sich Jamie Vardy die Organisation dieser Traumfabrik kosten. Beobachter von grossen Clubs wie Manchester United, Liverpool und Arsenal kamen, aktiv wurden sie aber nicht. Ganz anders die kleineren Clubs. Drei Spieler wurden nach dem Camp tatsächlich mit Vertragsangeboten beglückt.



Einer davon ist Danny Newton. Er, der als Erster einen Profikontrakt unterzeichnete, erinnert mit seiner Geschichte auch ein wenig an Jamie Vardy. Newton spielte im vergangenen Jahr in den Niederungen des englischen Fussballs beim Sechsligisten Tamworth, erzielte dort Tor um Tor und arbeitete in Leiceister als Wartungstechniker in einer Fabrik.



Jamie Vardy's V9 Academy sees Danny Newton sign for Stevenage https://t.co/ecjzGS4dvZ pic.twitter.com/XjLa8TwS5h — Sky Football ?? (@SkyFootball) 19. Juni 2017

Kurz nach dem Vardy-Camp meldete sich der Viertligist Stevenage und machte Newton zum Fussballprofi. «Vardy lässt die Menschen wieder daran glauben, dass so etwas tatsächlich möglich ist», erzählte Newton kürzlich dem Fussballmagazin «11Freunde». Der Umstand, noch nie gegen Profis gespielt zu haben, beschäftigt den 26-Jährigen. Er sagt, dass er eigentlich gar nicht wisse, was er so drauf habe. Die Zweifel sind verständlich.



Fünf weitere Spieler im Gespräch



Dennoch, es muss ja nicht gleich ein ähnlich kometenhafter Aufstieg wie jener von Vardy sein. Alleine die Tatsache, plötzlich vom Fussball leben zu können, erfüllt ihn. Dasselbe gilt für Blair Turgott, der ebenfalls bei Stevenage unterschrieb, und Lamar Reynold, der bei einem anderen Viertligisten unterkam. Wohin die Reisen der drei Ex-Amateure führt, wird sich zeigen. Vardy jedenfalls befriedigt die Tatsache, drei Branchenkollegen geholfen haben zu können.



Fünf weitere Spieler sind bei anderen Vereinen im Gespräch. Vardys Akademie hat ihren Zweck erfüllt. Nun sucht er finanziellen Support, damit auch nächstes Jahr wieder Träume realisiert werden können. (baz.ch/Newsnet)