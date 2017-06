Kampf um Constantin Medien

Bernhard Burgener spielt eine Hauptrolle bei der Übernahme der deutschen Constantin Medien. Es ist ein Wirtschaftskrimi, der gerade zu einem Abnützungskampf ausartet. Am Mittwoch folgte der vermeintlich nächste Paukenschlag: Laut Recherchen der schweizerischen Handelszeitung habe die Staatsanwaltschaft München Er-mittlungen gegen Burgener aufgenommen (die BaZ berichtete). Diese erfolgten «wegen des Verdachts auf Untreue, Insiderhandel und andere Straftaten». Deutliche Worte, die viel Staub aufwirbelten.

Doch was hat das Verfahren gegen den neuen FCB-Präsidenten zu bedeuten? Es lohnt sich, unaufgeregt genauer hinzuschauen. Zum einen haben die Ermittlungen noch überhaupt nichts bewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung, denn es ist völlig offen, ob die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen oder Anklage erheben wird. Zum anderen kam die Meldung, wonach gegen Burgener eine Strafanzeige eingereicht wurde, nicht unerwartet. Die Anzeige gegen ihn wurde bereits im Mai erstattet.

Verworrene Strukturen

Bernhard Burgener kämpft derzeit unerbittlich. Sein Gegenspieler ist Dieter Hahn, ein Ziehsohn des 2011 verstorbenen deutschen Medienmoguls Leo Kirch. Es geht um die Vorherrschaft in einem Medienkonstrukt, das sich in der Film- und Sportlandschaft ausbreitet. Das Gebilde hat zwei Standbeine: zum einen die Vermarktung von Sportrechten. Eine Tochterfirma, die Team Holding, besitzt bis mindestens 2021 die Rechte für die Vermarktung der Champions League. Und zum anderen gibt es die Constantin Film mit Sitz in München, die sowohl als Filmverleih als auch als Filmproduktionsgesellschaft tätig ist. Zu deren bekanntesten Produktionen gehören Filme wie «Das Parfum», «Fack ju Göhte» oder «Resident Evil». Die Filmsparte trägt rund einen Drittel zum Ergebnis bei.

Streitpunkt ist die künftige Ausrichtung des Konzerns. Eskaliert ist der Zwist wegen der verworrenen Besitzverhältnisse. Weder Burgener noch Hahn kontrollieren das Konstrukt, aber beide wollen es unter ihre Kontrolle bringen. Zusammen können sie es nicht führen, dieser Versuch ist bereits schiefgegangen. Burgener sagt, dass er auf Betreiben von Hahn bei der jüngsten Hauptversammlung der Constantin Medien im November von der Stimmabgabe ausgeschlossen worden sei. Das deutsche Handelsblatt sprach von einem «ökonomischen Skandalevent».

Mit jenem Ausschluss sicherte sich Hahn eine Mehrheit für seinen Plan, das Filmsegment aufzugeben und ganz auf Sportrechtehandel zu setzen. Für die Gefolgschaft von Burgener ist dies mit zu hohen Risiken verbunden und im heutigen Marktumfeld kein nachhaltiges Geschäftsmodell, weshalb Burgener an der Filmsparte festhält.

Worte wechseln Burgener und Hahn schon lange nicht mehr. Kommuniziert wird nur noch über Anwälte. Zum wiederholten Mal suchen beide Parteien nun die Offensive. Burgener versucht den von Hahn kontrollierten Teil zu übernehmen, und Hahn greift nach dem von Burgener kontrollierten Teil. Es ist wie ein Duell in einem Wildwest-Streifen, beide Kontrahenten versuchen schneller zu ziehen als der Gegner. Um das Duell zu gewinnen, beziehungsweise den gesamten Medienkonzern zu kontrollieren, brauchen sowohl Burgener als auch Hahn viel, viel Geld.

Eine Schlammschlacht

Und nun kommen die juristischen Tiefschläge ins Spiel. Sie gehören zum Kampf, der mit harten Bandagen geführt wird. Beide Parteien decken sich mit Anschuldigungen und Strafanzeigen ein, um den Gegner in ein schlechtes Licht zu rücken und ihm so die Finanzierung zu erschweren. Wer will sich schon öffentlich mit einem potenziellen Falschspieler zusammentun? Auch gegen Hahn wird laut deutschen Medienberichten in München ermittelt. So wurde unlängst vermeldet, dass die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin eine Transaktion von Wertpapieren der Constantin Medien auf Insiderhandel hin untersucht. Die Anschuldigung dürfte aus dem Burge-ner-Lager kommen. Es dürfte nun das Hahn-Lager sein, das Burgener an-schwärzt. Burgener bezeichnet sich öffentlich als Opfer einer Kampagne.

So gesehen ist die Strafanzeige gegen Burgener ein weiteres Kapitel der endlos anmutenden Übernahme. Sie ist aber definitiv kein Wendepunkt. (Basler Zeitung)