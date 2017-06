Kein Wunschprogramm mehr für SRF

Es ist eine Schreckensbotschaft, die der «Blick» gestern seinen Lesern zugemutet hat: «TV-Revolution - SRF guckt in die Röhre». Das sitzt. Die Champions League sei ab Sommer 2018 nur noch bei Teleclub zu sehen, SRF gehe leer aus. Kurz: Künftig müsse sich der fussballaffine Zuschauer für die Königsklasse ein Bezahl-Abonnement kaufen.

Die Geschichte klingt zwar plausibel - in den vergangenen Jahren mussten sich öffentlich-rechtliche Sender mehr und mehr den finanziellen Möglichkeiten von Pay-TV-Sendern beugen. Nur, sie ist nicht ganz richtig.

SRF hat noch Karten in der Hand

Fakt ist, dass sich Teleclub die Rechte für alle Spiele der Champions League im Zeitraum 2018 bis 2021 gesichert hat - das ist aber bereits im aktuellen Zyklus 2015 bis 2018 der Fall. Weiter zeichnet sich ab, dass SRF weiterhin Spiele der Champions League zeigen wird. Das ergeben Recherchen des TA. Allerdings dürfte SRF nicht mehr an jedem Spieltag aus allen Spielen wählen können.

Ein mögliches Szenario wäre, dass SRF pro Woche noch ein Live-Spiel zeigt; entweder am Dienstag oder am Mittwoch. Partien mit Schweizer Beteiligung würde der öffentlich-rechtliche Sender abdecken. Das liegt auch im Interesse des Veranstalters Uefa, der schweizweit eine möglichst hohe Reichweite erreichen will. Wie das Angebot im Detail aussehen wird, ist Sache von Verhandlungen, die noch Wochen andauern können.

Um so erstaunlicher, dass sich Teleclub über gängige Spielregeln hinwegsetzte und gestern Details kommunizierte, obschon weder Unterschriften unter den Vertrag gesetzt wurden noch alle Einzelheiten geklärt sind. Fest steht, dass Teleclub seine Rechte nicht komplett hinter einer Bezahlschranke versteckt. «Einzelne Spiele» sollen auch auf dem neuen Kanal Zoom gezeigt werden, der frei empfangbar ist. Orientiert sich Teleclub an Modellen aus dem Ausland, werden das weniger attraktive Partien sein. Allerdings verspricht der Sender, auch den Final auf Zoom zu zeigen.

Die Grossen machen Druck

Die «Blick»-Meldung ist vorläufiger Höhepunkt einer emotionalen Debatte darüber, wie sehr der Fussball dem Ruf des Geldes der Pay-TV-Sender folgen darf. Im Falle der Champions League ist es bezeichnend, dass Grossclubs die Uefa mit Nachdruck aufgefordert haben, mit ihrem Premium-Produkt noch mehr Einnahmen zu generieren. Auch darum verloren jüngst die öffentlich-rechtlichen Sender ORF und ZDF ihre Rechte ans zahlungskräftigere Pay-TV. Die zusätzlichen Einnahmen landen via Champions-League-Prämien bei den grössten Clubs.

Die Pay-TV-Kanäle Sky und Dazn werden künftig in Deutschland und Österreich die Spiele der Königsklasse zeigen. Sky ist der grösste Anbieter von Bezahlfernsehen in Grossbritannien, Italien und Deutschland. Dazn ein aufstrebender Online-Kanal, der das Netflix des Sports werden will. Und anders als in der Schweiz werden Österreich und Deutschland ganz ohne Königsklasse im Free-TV auskommen müssen. (Tages-Anzeiger)