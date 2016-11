Klopps Wunderkind schreibt Geschichte

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem englischen Fussball-Traditionsklub FC Liverpool nur mit viel Mühe das Halbfinale im Ligapokal erreicht. Der Vorjahresfinalist tat sich gegen den Zweitligisten Leeds United, dreimaliger Meister, lange schwer und kam erst in der Schlussviertelstunde zu einem 2:0 (0:0)-Heimerfolg.

In der 76. Minute brachte der Belgier Divock Origi sein Team in Führung, der gerade mal 17 Jahre alte Benjamin Woodburn sorgte fünf Minuten später für den Endstand und einen Rekord: Der Waliser ist mit seinen 17 Jahren und 45 Tagen der bislang jüngste Torschütze bei Liverpools Profis. Zuvor hatte Michael Owen diesen Rekord gehalten – mit 17 Jahren und 143 Tagen.

Nach dem Spiel freute sich Klopp mit dem Torschützen: «Es ist meine wichtigste Aufgabe, das beste aus den Spielern rauszuholen. Ich bin wirklich glücklich für Ben.»

Klopp hatte im Vergleich zum 2:0 gegen den FC Sunderland am Samstag gleich achtmal umgestellt, den deutschen Nationalspieler Emre Can aber in der Startelf belassen. Für den früheren Mainzer Torwart Loris Karius kam wie angekündigt Simon Mignolet zum Einsatz.

Für besondere Gänsehaut sorgten die Fans beider Mannschaften vor dem Spiel: Gemeinsam gedachten sie den Opfern des Flugzeugabsturzes und sangen «You‘ll never walk alone», bevor das ganze Stadion zu einer Schweigeminute ansetze.

Coutinho fällt fünf Wochen aus

Vor dem Spiel hatte es eine Hiobsbotschaft für Klopp und den FC Liverpool gegeben: Die Reds müssen rund fünf Wochen auf Torjäger Philippe Coutinho verzichten. Der Brasilianer hatte sich am vergangenen Samstag im Spiel des ehemaligen englischen Fussball-Meisters gegen den FC Sunderland (2:0) eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen.

«Phil benötigt zwischen fünf und ein paar Wochen, bis wir ihn zurück haben. Er wird die nächsten Spiele fehlen», sagte Klopp vor dem League-Cup-Viertelfinale gegen Leeds. (Die Welt)