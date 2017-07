Kuzmanovic: Doch Malaga?

Blendende Stimmung im heutigen Morgentraining beim FC Basel, einen Tag vor dem Saisonstart gegen die Young Boys. Doch ein prominenter Name fehlte auf dem Kunstrasen des Campus: Zdravko Kuzmanovic. Dass er nach seiner schweren Verletzung an den Achillessehnen noch nicht fit sei für den morgigen Auftakt, das hatte FCB-Trainer Raphael Wicky bereits letzte Woche klar kommuniziert. Jetzt ist aber anzunehmen, dass Kuzmanovic den FCB erneut verlassen wird.

Die BaZ erfuhr: Der 29-jährige Mittelfeldspieler bekam vom Club die Erlaubnis, dem Training fernzubleiben – weil er auf dem Sprung zurück zu Malaga sein soll. Seit Tagen spekulieren die spanischen Medien über eine Rückkehr von «Kuz» und rechnen damit, dass er heute in Spanien eintreffen wird. Der leihweise Wechsel könnte jetzt ganz schnell über die Bühne gehen.

Kuzmanovic war bereits 2016 an den FC Malaga ausgeliehen. Doch im Herbst verletzte er sich schwer, der Leihkontrakt wurde aufgelöst. Der erfahrene Spieler, der sich im Winter 2016 in Basel mit Ex-Trainer Urs Fischer verkracht hatte, kehrte in die Schweiz zurück, betrieb ein Aufbautraining in Rheinfelden und absolvierte die gesamte Vorbereitung mit dem Club.

Am letzten Samstag beim Testspiel gegen Sporting Lissabon feierte er in Portalban nach monatelanger Pause ein Comeback. Nun zieht es ihn ofenbar doch wieder zurück in die Primera Division. (baz.ch/Newsnet)