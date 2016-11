Lüften verschlüsselte Dateien das Geheimnis der WM 2006?

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) hatte einst versprochen, alles zu tun, um die Vorgänge um die möglicherweise gekaufte Fussball-WM 2006 aufzuarbeiten. Doch handelt er wirklich so, wie er es verkündet hat?

Laut einem Bericht der «Süddeutschen Zeitung» ist gerade wieder Eigenartiges passiert. Der DFB soll schon seit rund einem Jahr gewusst haben, dass auf seinem Computerserver ein verschlüsselter Ordner mit dem Namen «Erdbeben» und der Unterdatei «Komplex Jack Warner» liegt. Die untersuchende Staatsanwaltschaft hat er aber lange nicht informiert.

Erst jetzt reagiert der DFB

Es geht im Fall um 6,7 Millionen Euro, die im Rahmen der WM-Vergabe 2006 an einen unbekannten Empfänger geflossen sind – mutmasslich, um Stimmen zu kaufen. Die Datei «Erdbeben» hat der damalige DFB-Vizegeneralsekretär Stefan Hans angelegt. Und Jack Warner ist einer der zweifelhaftesten Funktionäre in der Fifa-Geschichte überhaupt. Der 73-Jährige aus Trinidad und Tobago war Freund und Stimmenbeschaffer von Sepp Blatter, verstrickt in diverse Korruptionsaffären und vielleicht auch eine Schlüsselfigur bei der Vergabe des Turniers von 2006.

Erst vor wenigen Tagen hat der DFB nun reagiert und die chiffrierten Dokumente der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt. Die grosse Frage ist, weshalb er die Daten, die das Geheimnis der 6,7-Millionen-Euro-Zahlung lüften könnten, nicht sofort weitergegeben hat, sondern erst aktiv wurde, als die «Süddeutsche Zeitung» von den Dokumenten erfahren hatte und begann, Fragen zu stellen.

Warnung vor hohen Kosten

Die Erklärungsversuche der Verbandsspitze klingen sonderbar. Gegenüber der «Süddeutschen» hat sie behauptet, der frühere Spitzenfunktionär Hans habe zwar mehrere Passwörter geliefert, um die Dateien lesbar zu machen, doch keines habe funktioniert. Und die «Süddeutsche» schreibt auch, der DFB habe die Datei nach dem Fund im November 2015 unbedingt selbst öffnen wollen und deshalb auch Computerexperten engagiert.

Den Dechiffrierversuch brach der Verband nach einer Warnung über mögliche Kosten im hohen sechsstelligen Bereich im vergangenen Februar wieder ab. Laut der «Süddeutschen» hat der DFB die Übung abgebrochen, weil weder die Öffnung der Daten noch der Fund von wirklich relevanten Informationen gewährleistet gewesen seien. Bei und für sich behalten hat der Deutsche Fussball-Bund die Dateien trotzdem. Das klingt nicht nach der einst angekündigten totalen Kooperation mit den staatlichen Behörden.

Was nun? Es sind mehrere Szenarien denkbar. Erstens: In den Dateien verstecken sich trotz Verschlüsselung keine brisanten Informationen. Zweitens: «Die Datei birgt bedeutsames Wissen zum grössten Skandal der deutschen Fussballgeschichte. Wissen, das tatsächlich für ein Erdbeben sorgen könnte.» So schreibt das die «Süddeutsche Zeitung». Ganz sicher ist, dass die Staatsanwaltschaft nicht so lange Schweigen wird wie der DFB, wenn es interessante Neuigkeiten gibt. (baz.ch/Newsnet)