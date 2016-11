Missbrauchsskandal erschüttert englischen Fussball

Alles fing mit Andy Woodward an, dem Ex-Spieler von Sheffield United. Der mittlerweile 43-Jährige erzählte dem «Guardian» am 16. November , dass er in seiner Jugend vom damaligen Fussballtrainer Barry Bennell missbraucht worden sei, vier Jahre lang. Woodwards Gang an die Öffentlichkeit brachte einen Skandal ins Rollen, der sich fast jeden Tag mit einer neuen Enthüllung verschlimmert.

«Er suchte sich gezielt die schwächeren Jungs aus.»Andy Woodward

Als 11- bis 14-Jähriger spielte Woodward in der Jugendabteilung des Clubs Crewe Alexandra, wo Bennell ihn coachte. Dieser überredete die Eltern, den Jungen aus Ausbildungsgründen bei sich wohnen zu lassen. Nach anfänglichen sexuellen Berührungen habe es sich schnell verschlimmert, bis er schliesslich immer wieder vergewaltigt worden sei, erzählte Woodward.

Sein Leben sei seither von Angst und Depressionen geprägt gewesen. Erst jetzt habe er sich getraut, an die Öffentlichkeit zu gehen. Woodward weiss noch von zahlreichen weiteren Spielern, «möglicherweise Hunderten», die Opfer von Übergriffen wurden. Er hoffe, dass er mit seinem Verhalten andere Betroffene ermutigen könne, sich ebenfalls zu melden, sagte er in einem Interview.

«Ich weiss, dass es noch mehr Opfer wie mich gibt»: Andy Woodward (Video: «The Guardian»)

Und das tat er: Am vergangenen Dienstag und Mittwoch meldeten sich drei weitere ehemalige Profifussballer, die das Gleiche erlebten. Steve Walters und David White gaben an, als Jugendliche ebenfalls Opfer von Bennell geworden zu sein. Dieser war in den 1980er- und 1990er-Jahren nicht nur Trainer bei Crewe Alexandra, sondern hatte auch enge Verbindungen zu den Jugendabteilungen von Stoke City und Manchester City sowie zu Teams in Derbyshire, Staffordshire, Cheshire und im Grossraum Manchester.

Bennell wurde inzwischen bereits dreimal wegen Kindesmissbrauch verurteilt und ist lebenslang von Fussballtätigkeiten ausgeschlossen. Er scheint aber längst nicht der einzige Täter zu sein. Paul Stewart, einst englischer Nationalspieler, erzählte dem «Mirror», dass er während vier Jahren täglich von seinem Jugendtrainer missbraucht worden sei, aber nicht von Bennell. Den Namen des Täters nannte er nicht. Stewart spielte bei Blackpool, Manchester City, Liverpool und Tottenham.

Spricht über seine traumatischen Erlebnisse: Ex-Nationalspieler Paul Steward. (Video: Youtube/BBC News)

Die Kinderstiftung NSPCC reagierte auf die Enthüllungen und richtete mit Unterstützung des englischen Fussballverbands am Mittwoch eine Hotline ein, bei der sich Betroffene melden können.

«Wir haben 50 Anrufe in den ersten zwei Stunden erhalten.»NSPCC, britische Kinderstiftung

Innerhalb der ersten zwei Stunden nach Einrichtung der Hotline erhielt die NSPCC bereits 50 Anrufe . Darunter waren Eltern, die sich um ihre Kinder Sorgen machen, aber auch weitere Ex-Spieler.

Wie der «Guardian» berichtete, kontaktierte gestern ein ehemaliger Profi die Polizei. Der Spieler, der anonym bleiben wollte, dessen Namen der Zeitung aber bekannt ist, beschuldigte George Ormond pädophiler Übergriffe. Dieser ehemalige Jugendcoach von Newcastle United war schon einmal sechs Jahre im Gefängnis, wegen mehrerer Vergehen in seiner 24-jährigen Zeit beim Club.

Heute Morgen meldeten sich zwei weitere Ex-Profis: Jason Dunford und Chris Unsworth erzählten der BBC, wie sie ebenfalls von Bennell missbraucht worden seien. Die Kinderstiftung NSPCC erwartet derweil noch «viele weitere, die sich melden werden», und «The Guardian» spricht von «wachsenden Sorgen über einen möglichen Pädophilenring» im englischen Fussball.

«Ich ermutige alle, die unter Missbrauch gelitten haben, an die Öffentlichkeit zu gehen.»Wayne Rooney, Nationalspieler Englands

Die Polizei ist mit mehreren Spielern, die an die Öffentlichkeit gingen, in Kontakt und hat Ermittlungen aufgenommen. Verhaftet wurde bisher noch niemand. Offizielle wie der britische Sportminister Tracey Crouch lobten den «unglaublichen Mut», den die Ex-Profis aufbrachten. Greg Clarke, Präsident des englischen Fussballverbands, sprach den Opfern tiefstes Bedauern aus und versprach, das Problem anzugehen.

Yet another young abused footballer speaks up. How many more in this most sickening of stories? Support and best wishes to them all. https://t.co/7EbCfUxP2N — Gary Lineker (@GaryLineker) 23. November 2016

Dies sei auch dringend nötig, meinte der ehemalige Nationalspieler Danny Murphy. Das Fussballumfeld sei der perfekte Nährboden für alle, die Kindern etwas Schlechtes wollen. Auch andere Ex-Profis und bekannte Persönlichkeiten wie Gary Lineker meldeten sich zu Wort.

Wayne Rooney, derzeit Spieler bei Manchester United und in der englischen Nationalmannschaft sowie Botschafter der NSPCC, sagte: «Es ist schrecklich, dass einige meiner Kollegen so etwas erleiden mussten. Ich ermutige alle, die unter Missbrauch leiden oder gelitten haben, an die Öffentlichkeit zu gehen.» (baz.ch/Newsnet)