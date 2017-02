Munas Dabbur wieder bei GC

Im vergangenen Sommer zog es Munas Dabbur weg von den Grasshoppers, er glaubte, in Österreich sein Glück zu finden. Den israelischen Stürmer, der für die Zürcher in 92 Wettbewerbsspielen 49 Treffer erzielt hatte, liess sich Red Bull Salzburg sechs Millionen Euro kosten.

In seinem ersten halben Jahr fand der 24-Jährige aber den Tritt nicht wie erhofft, brachte in der Bundesliga nur 2 Tore zustande – und nun kehrt er zu seiner alten Mannschaft zurück, die so sehr auf Verstärkung angewiesen ist. Dabbur wird von den Salzburgern ausgeliehen und um 16 Uhr im GC-Clublokal «Heugümper» vorgestellt.