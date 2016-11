«Nacht des Wahnsinns in Dortmund»

Es war ein Fussballabend für die Geschichtsbücher: Nach atemberaubenden 90 Minuten zwischen Borussia Dortmund und Legia Warschau stand am Schluss ein 8:4 auf der Anzeigetafel. Noch nie wurden in einem Champions-League-Spiel 12 Tore erzielt. Bei der bislang torreichsten Partie zwischen dem AS Monaco und Deportivo La Coruna im Jahr 2003 fielen «nur» elf Treffer (8:3) – Und das Schlussresultat war nur einer von vielen Rekorden bei gestrigen Spektakel.

12 Tore! Der @BVB schlägt Legia mit 8:4 und stellt einen neuen Torrekord in der Königsklasse auf. #BVBLEG pic.twitter.com/YQkx6fCo83 — Uefa.com deutsch (@UEFAcom_de) 22. November 2016

Schon zur Halbzeit hatten der BVB gleich mehrere Bestmarken geknackt. Nach dem frühen Rückstand durch Aleksandar Prijovic – notabene ehemaliger Stürmer der Schweizer U-21 -Nationalmannschaft – drehten Shinji Kagawa (17., 18.) und Nuri Sahin (20.) mit dem schnellsten Dreierpack eines Teams binnen 3 Minuten und 18 Sekunden die Partie zugunsten der Dortmunder.

Aber damit nicht genug: Bis zur 32. Zeigerumdrehung erzielte der BVB zwei weitere Tore und damit fünf in fünfzehn Minuten – ebenfalls Rekord in der Champions-League.

«Es war sicher toll, im Stadion gewesen zu sein, aber als Torwart war es sehr bescheiden. Ich kam mir fehl am Platz vor.»Roman Weidenfeller, Dortmunds Torhüter

Während die Dortmunder in der Offensive den Turbo zündeten, waren sie defensiv weniger auf der Höhe. Vier Gegentore kassierten sie in einem Heimspiel – so viel, wie noch nie in ihrer Europacup-Geschichte.

So ermöglichten sie jedoch weitere Rekorde: Nie zuvor in der Champions-League fielen in den ersten 32 Minuten sieben Tore. Mit den sieben Toren bis zur Halbzeit egalisierte das Spiel zudem die Höchstmarke aus der erwähnten Begegnung zwischen Monaco und La Coruna.

Auch Felix Passlack trug sich beim BVB in die Torschützenliste ein und schrieb damit Geschichte: Der Youngster erzielte sein erstes Pflichtspieltor als Profi überhaupt und ist mit 18 Jahren und 177 Tagen nun Dortmunds jüngster Torschütze in der Königsklasse. Er löst Lars Ricken ab, der sich mit seinem Treffer im Champions-League-Final 1996 unsterblich gemacht hatte.

Der bisherige Rekordhalter AS Monaco gratulierte dem BVB fair in einem Tweet. Und auch die internationale Sportpresse feiert das historische Spiel. Der britische «Telegraph» spricht von einer «verrückten, rekordbrechenden Tor-Party», die spanische «Sport» von einem «spektakulären Torfestival» und für die französische Zeitung «Le Figaro» war es sogar eine «Nacht des Wahnsinns in Dortmund».

(baz.ch/Newsnet)