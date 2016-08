Neu stellen die besten Ligen vier Fixstarter

Reform in der Königsklasse: Ab der Saison 2018/19 fällt die Qualifikation weg und es gibt vier fixe Startplätze.

Artikel zum Thema «Wir dürfen uns auf diese tolle Gruppe sehr freuen»

YB geht gegen Gladbach unter

Eine Revolution der Champions League rückt näher Teilen und kommentieren Tweet 0 Artikel als E-Mail versenden Empfänger (E-Mail)* Absender (E-mail)* Ihre E-Mail wurde abgeschickt. Champions League Endrunde final. Runde Real Madrid - Atletico Madrid 6 : 4 Champions League grp. A 6. Runde Paris Saint Germain - Schachtar Donezk 2 : 0 Real Madrid - Malmö FF 8 : 0 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Real Madrid 6 5 1 0 19:3 16 2. Paris Saint Germain 6 4 1 1 12:1 13 3. Schachtar Donezk 6 1 0 5 7:14 3 4. Malmö FF 6 1 0 5 1:21 3 Champions League grp. B 6. Runde VfL Wolfsburg - Manchester United 3 : 2 PSV Eindhoven - ZSKA Moskau 2 : 1 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. VfL Wolfsburg 6 4 0 2 9:6 12 2. PSV Eindhoven 6 3 1 2 8:7 10 3. Manchester United 6 2 2 2 7:7 8 4. ZSKA Moskau 6 1 1 4 5:9 4 Champions League grp. C 6. Runde Galatasaray Istanbul - FC Astana 1 : 1 Benfica - Atletico Madrid 1 : 2 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Atletico Madrid 6 4 1 1 11:3 13 2. Benfica 6 3 1 2 10:8 10 3. Galatasaray Istanbul 6 1 2 3 6:10 5 4. FC Astana 6 0 4 2 5:11 4 Champions League grp. D 6. Runde Manchester City - M'gladbach 4 : 2 Sevilla - Juventus Turin 1 : 0 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Manchester City 6 4 0 2 12:8 12 2. Juventus Turin 6 3 2 1 6:3 11 3. Sevilla 6 2 0 4 8:11 6 4. M'gladbach 6 1 2 3 8:12 5 Champions League grp. E 6. Runde Bayer Leverkusen - Barcelona 1 : 1 AS Rom - BATE Baryssau 0 : 0 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Barcelona 6 4 2 0 15:4 14 2. AS Rom 6 1 3 2 11:16 6 3. Bayer Leverkusen 6 1 3 2 13:12 6 4. BATE Baryssau 6 1 2 3 5:12 5 Champions League grp. F 6. Runde Dinamo Zagreb - Bayern München 0 : 2 Olympiakos Piräus - Arsenal London 0 : 3 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Bayern München 6 5 0 1 19:3 15 2. Arsenal London 6 3 0 3 12:10 9 3. Olympiakos Piräus 6 3 0 3 6:13 9 4. Dinamo Zagreb 6 1 0 5 3:14 3 Champions League grp. G 6. Runde Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv 1 : 0 Chelsea London - FC Porto 2 : 0 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Chelsea London 6 4 1 1 13:3 13 2. Dynamo Kiev 6 3 2 1 8:4 11 3. FC Porto 6 3 1 2 9:8 10 4. Maccabi Tel Aviv 6 0 0 6 1:16 0 Champions League grp. H 6. Runde Valencia - Lyon 0 : 2 Gent - Zenit St. Petersburg 2 : 1 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Zenit St. Petersburg 6 5 0 1 13:6 15 2. Gent 6 3 1 2 8:7 10 3. Valencia 6 2 0 4 5:9 6 4. Lyon 6 1 1 4 5:9 4 Champions League Qualifikation final. Runde FC Astana - APOEL Nikosia 1 : 0 BATE Baryssau - Partizan Belgrade 1 : 0 Lazio Rom - Bayer Leverkusen 1 : 0 Manchester United - Club Brügge 3 : 1 Sporting CP - ZSKA Moskau 2 : 1 Skenderbeu Korce - Dinamo Zagreb 1 : 2 Celtic Glasgow - Malmö FF 3 : 2 FC Basel 1893 - Maccabi Tel Aviv 2 : 2 Rapid Wien - Schachtar Donezk 0 : 1 Valencia - AS Monaco 3 : 1 Dinamo Zagreb - Skenderbeu Korce 4 : 1 Malmö FF - Celtic Glasgow 2 : 0 Maccabi Tel Aviv - FC Basel 1893 1 : 1 Schachtar Donezk - Rapid Wien 2 : 2 AS Monaco - Valencia 2 : 1 APOEL Nikosia - FC Astana 1 : 1 Partizan Belgrade - BATE Baryssau 2 : 1 Bayer Leverkusen - Lazio Rom 3 : 0 Club Brügge - Manchester United 0 : 4 ZSKA Moskau - Sporting CP 3 : 1 Stichworte Champions League Korrektur-Hinweis Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler. Tippfehler/Rechtschreibung Interpunktion Grammatik Sachlich Technisch E-Mail* gültige E-Mail-Adresse fehlt Teilen und kommentieren Tweet 0 Artikel als E-Mail versenden Empfänger (E-Mail)* Absender (E-mail)* Ihre E-Mail wurde abgeschickt. Champions League Endrunde final. Runde Real Madrid - Atletico Madrid 6 : 4 Champions League grp. A 6. Runde Paris Saint Germain - Schachtar Donezk 2 : 0 Real Madrid - Malmö FF 8 : 0 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Real Madrid 6 5 1 0 19:3 16 2. Paris Saint Germain 6 4 1 1 12:1 13 3. Schachtar Donezk 6 1 0 5 7:14 3 4. Malmö FF 6 1 0 5 1:21 3 Champions League grp. B 6. Runde VfL Wolfsburg - Manchester United 3 : 2 PSV Eindhoven - ZSKA Moskau 2 : 1 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. VfL Wolfsburg 6 4 0 2 9:6 12 2. PSV Eindhoven 6 3 1 2 8:7 10 3. Manchester United 6 2 2 2 7:7 8 4. ZSKA Moskau 6 1 1 4 5:9 4 Champions League grp. C 6. Runde Galatasaray Istanbul - FC Astana 1 : 1 Benfica - Atletico Madrid 1 : 2 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Atletico Madrid 6 4 1 1 11:3 13 2. Benfica 6 3 1 2 10:8 10 3. Galatasaray Istanbul 6 1 2 3 6:10 5 4. FC Astana 6 0 4 2 5:11 4 Champions League grp. D 6. Runde Manchester City - M'gladbach 4 : 2 Sevilla - Juventus Turin 1 : 0 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Manchester City 6 4 0 2 12:8 12 2. Juventus Turin 6 3 2 1 6:3 11 3. Sevilla 6 2 0 4 8:11 6 4. M'gladbach 6 1 2 3 8:12 5 Champions League grp. E 6. Runde Bayer Leverkusen - Barcelona 1 : 1 AS Rom - BATE Baryssau 0 : 0 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Barcelona 6 4 2 0 15:4 14 2. AS Rom 6 1 3 2 11:16 6 3. Bayer Leverkusen 6 1 3 2 13:12 6 4. BATE Baryssau 6 1 2 3 5:12 5 Champions League grp. F 6. Runde Dinamo Zagreb - Bayern München 0 : 2 Olympiakos Piräus - Arsenal London 0 : 3 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Bayern München 6 5 0 1 19:3 15 2. Arsenal London 6 3 0 3 12:10 9 3. Olympiakos Piräus 6 3 0 3 6:13 9 4. Dinamo Zagreb 6 1 0 5 3:14 3 Champions League grp. G 6. Runde Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv 1 : 0 Chelsea London - FC Porto 2 : 0 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Chelsea London 6 4 1 1 13:3 13 2. Dynamo Kiev 6 3 2 1 8:4 11 3. FC Porto 6 3 1 2 9:8 10 4. Maccabi Tel Aviv 6 0 0 6 1:16 0 Champions League grp. H 6. Runde Valencia - Lyon 0 : 2 Gent - Zenit St. Petersburg 2 : 1 Rangliste Name Sp S U N G:E P 1. Zenit St. Petersburg 6 5 0 1 13:6 15 2. Gent 6 3 1 2 8:7 10 3. Valencia 6 2 0 4 5:9 6 4. Lyon 6 1 1 4 5:9 4 Champions League Qualifikation final. Runde FC Astana - APOEL Nikosia 1 : 0 BATE Baryssau - Partizan Belgrade 1 : 0 Lazio Rom - Bayer Leverkusen 1 : 0 Manchester United - Club Brügge 3 : 1 Sporting CP - ZSKA Moskau 2 : 1 Skenderbeu Korce - Dinamo Zagreb 1 : 2 Celtic Glasgow - Malmö FF 3 : 2 FC Basel 1893 - Maccabi Tel Aviv 2 : 2 Rapid Wien - Schachtar Donezk 0 : 1 Valencia - AS Monaco 3 : 1 Dinamo Zagreb - Skenderbeu Korce 4 : 1 Malmö FF - Celtic Glasgow 2 : 0 Maccabi Tel Aviv - FC Basel 1893 1 : 1 Schachtar Donezk - Rapid Wien 2 : 2 AS Monaco - Valencia 2 : 1 APOEL Nikosia - FC Astana 1 : 1 Partizan Belgrade - BATE Baryssau 2 : 1 Bayer Leverkusen - Lazio Rom 3 : 0 Club Brügge - Manchester United 0 : 4 ZSKA Moskau - Sporting CP 3 : 1 Stichworte Champions League Korrektur-Hinweis Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler. Tippfehler/Rechtschreibung Interpunktion Grammatik Sachlich Technisch E-Mail* gültige E-Mail-Adresse fehlt

Die grossen Ligen in Europa erhalten ab der Saison 2018/19 weitere fixe Startplätze in der Champions League. Die Uefa verkündete in Monaco entsprechende Reformpläne für die Königsklasse.

Demnach stellen die besten vier Ligen des UEFA-Rankings - derzeit jene aus Spanien, Deutschland, England und Italien - künftig vier Fixstarter in der Gruppenphase.

Derzeit haben die besten drei Ligen drei Fixstarter, die im Ranking viertplatzierte Liga (derzeit Italien) deren zwei. Je ein weiterer Klub dieser vier Ligen kann den Vorstoss in die Gruppenphase via Qualifikation schaffen. (SDA)