Neuer Stürmer für den FCB

Dimitri Oberlin wird von Red Bull Salzburg an den FC Basel ausgeliehen. Die Basler sichern sich allerdings auch eine Kaufoption auf das Stürmertalent. Der 19-jährige Schweizer Nachwuchs-Internationale mit kamerunischen Wurzeln hat in der vergangenen Saison für den SC Rheindorf Altach und für Red Bull Salzburg in der österreichischen Bundesliga in 25 Spielen 10 Tore erzielt.

Gross geworden ist Oberlin beim FCZ, wo er auch im Nachwuchs gespielt hatte. Nach seinem Wechsel zu Red Bull wurde er hautpsächlich in Salzburgs Partnerteam, dem unterklassigen FC Liefering, eingesetzt. Danach wurde er an den SC Rheindorf Altach ausgeliehen.

Zu Beginn des Jahres 2017 holte Red Bull Salzburg Oberlin zurück ins Kader und gewann in der Folge die österreichische Meisterschaft. Der Stürmer kam zu fünf Einsätzen für Salzburg, ehe er im Verlauf des Frühlings längere Zeit verletzungsbedingt ausfiel.