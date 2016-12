Plötzlich feiert ihn auch Mourinho

Er strahlte über das ganze Gesicht. Und selbst sein Trainer bekam sich ob der Eleganz, mit der dieses Tor erzielt wurde, nicht mehr ein. «Das fand ich phänomenal», sagte José Mourinho über das wunderschöne Hackentor von Henrikh Mkhitaryan beim 3:1 von Manchester United gegen den AFC Sunderland.

Henrikh Mkhitaryan's scorpion goal looks so much better from this angle ???????? pic.twitter.com/JjiHw2H1yT — Manchester United (@ManUtdChannel) December 26, 2016

Im Vorwärtsfallen hatte der frühere Dortmunder, der im Sommer für 42 Millionen Euro zu United gewechselt war, sein rechtes Bein hochgerissen und den hinter ihm fliegenden Ball nach einer Flanke von Zlatan Ibrahimovic, mit der Hacke ins Netz befördert. «Schönheit ist im Fussball, wenn sie möglich ist, ein wichtiger Bestandteil», philosophierte Mourinho.

Höhepunkt einer Comeback-Story

«Ich war sehr aufgeregt. Ich dachte, der Ball wäre vor mir, und dann habe ich gemerkt, dass ich vor dem Ball bin, da konnte ich nur den Hacktrick machen», sagte Mkhitaryan über seinen Treffer im Skorpion-Stil. Der Treffer hatte nur einen einzigen Schönheitsfehler: Mkhitaryan stand im Abseits, das Tor hätte eigentlich nicht zählen dürfen.

Coming soon to a Theatre (of Dreams) near you… #Mkhitaryan pic.twitter.com/FWJPL3UbOC — Bleacher Report UK (@br_uk) December 26, 2016

Für den Armenier ist es dennoch der vorläufige Höhepunkt seiner Comeback-Story. Vergessen scheinen die Startschwierigkeiten nach seinem Wechsel auf die Insel. Lange Zeit hatte man das Gefühl, er würde im Star-Ensemble von Mourinho und der Premier League nicht klarkommen. Während ihm die Anhänger nur wenige Wochen nach seinem Transfer schon einen eigenen Song gewidmet hatten, brauchte es Zeit, bis er auch Mourinho vollends überzeugt hatte.

«Magischer Mkhitaryan krönt Uniteds Spaziergang»

Die englischen Medien feierten den Traumtorschützen am Dienstag: «Flickitaryan! Henrikh Mkhitaryan heizt das Old Trafford mit einem unverschämten Hacken-Volley-Tor an», schrieb die «Sun». «The Guardian» berichtete von einem magischen Mkhitaryan, der Uniteds Spaziergang gekrönt habe: «United dominiert die zweite Hälfte, und es wurde noch besser, als Mkhitaryan eine Ibrahimovic-Flanke mit einem grandiosen Volley-Tor verwandelt, das die Zuschauer in Ekstase versetzt.»

«The Telegraph» schrieb von wachsenden Arroganz Uniteds, «die von Henrikh Mkhitaryans dreistem Hacken-Volley zum dritten Tor verkörpert wird. Das hat man seit Fergusons Abgang (der ehemalige United-Trainer, d. Red.) nicht gesehen.»

Auch die «Daily Mail» zeigte sich entzückt: «Das nennt man ein Finish! Mkhitaryans Scorpion-Kick bringt Manchester United den Sieg bei Moyes’ Rückkehr ins Old Trafford. Henrikh Mkhitaryan hat bei Uniteds drittem Tor brillant improvisiert, indem er den Ball per Hacke ins Netz bugsiert hat, dabei stand er jedoch im Abseits.» (Die Welt)