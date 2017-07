Raphael Wicky kennt die Gefahren

Für einen jungen, unerfahrenen Trainer ist es grundsätzlich gut, wenn er einen erfahrenen Assistenten auf der Bank neben sich hat. Raphael Wicky hat dies beim FC Basel nicht. Dennoch bewerte ich die Verpflichtung von Massimo Lombardo als fast schon genial. Lombardo kann die jungen Spieler besser machen. Gleichzeitig kennt er den internationalen Fussball, weil er über die Grenzen blickt. Er ist ein Topmann.

Wicky hat einen klugen Karriereweg eingeschlagen. Er ist unten bei den Junioren eingestiegen, dort, wo man auch mal etwas riskieren kann, ohne dass es die Presse gleich merkt. Ciriaco Sforza übernahm 2006 bei seiner ersten Station in Luzern gleich eine Profimannschaft – wo steht er heute? Als Experte am SRF-­Mikrofon hat Wicky immer sehr kompetent und unaufgeregt gewirkt. Mit der Verpflichtung Wickys folgt der FC Basel einem Trend, der in Deutschland längst zu beobachten ist: Ältere Trainer werden durch jüngere Kräfte oder Assistenten ersetzt, die fleissig und hungrig sind. Die ehemaligen Profis, die früher reihenweise verpflichtet wurden, meinten stets, sie wüssten schon alles auf der Trainerbank – und scheiterten. Sie vergassen, dass sie nur 10 bis 20 Prozent Fachkompetenz mitbrachten und sich 80 Prozent selbst hätten aneignen müssen. Je grösser der Spieler, desto grösser die Chance, dass er scheitert. Die Ausnahme: Zidane bei Real Madrid.

Kein Pressing bei Urs Fischer

Raphael Wicky hat angekündigt, dass er phasenweise Pressing spielen lassen will, das gefällt mir. Dieser Aspekt fehlte bei Wickys Vorgänger Urs Fischer völlig – auch deshalb, weil er mit Marc Janko und Seydou Doumbia nicht die geeigneten Stürmer hatte für diese kräfteraubende Taktik. Fischers Punktevorsprung in der Tabelle war zwar äusserst souverän, dennoch war seine Entlassung nachvollziehbar. Wicky kennt die Gefahren, die im Joggeli auf ihn warten. Matias Delgado ist eine davon, der Senior könnte zum Stolperstein werden. Ein Captain, der nach einer Stunde ausgewechselt wird und in vielen wichtigen Spielen ganz draussen bleiben muss: Er ist für jeden Trainer ein Unruheherd.

Selbst die Mitspieler haben das bei Urs Fischer nicht goutiert. Wie Wicky mit der Personalie Delgado umgehen wird, ist mitentscheidend für die Saison. Dabei wird auch Marco Streller eine wichtige Rolle spielen. Seine Aufgabe als Sportchef ist einfach: Er muss seinen Trainer in Hochform bringen und ihn gegen aussen stützen. So lange, bis es nicht mehr geht – und notfalls vom einen Tag auf den anderen entlassen. So läuft das Geschäft nun mal. Das war schon zu meinen GC-Zeiten so.

Streller hat diese Härte, er könnte das. Er ist ein Volksheld in Basel und braucht den Club nicht, um sich zu profilieren. Gleichzeitig weiss Streller, dass er an die Kasse kommt, wenn es nicht läuft. Intern bildet Alex Frei im Hintergrund das Pendant zum Sportchef, der keine Angst hat, die Dinge kritisch anzusprechen. Das Zusammenspiel zwischen Frei und Streller scheint bislang zu funktionieren, es ist eminent wichtig für das Binnenklima im St.-Jakob-Park. Ich hoffe, dass sie oft nicht gleicher Meinung sein werden – nur das bringt sie im Tagesgeschäft wirklich weiter. Auch der Umgang mit den Beratern und Agenten will gelernt sein. Streller ist bestimmt nicht so blöd und verfasst eine schwarze Liste, mit wem er alles nicht geschäften will. Er weiss, wie man mit Menschen umzugehen hat. Das ist sein grosser Vorteil.

Die Rolle von Alex Frei

Zu viel Kumpanei? Zu viele Köche, die den rotblauen Brei verderben? Das sehe ich nicht so. Roland Heri ist ein kluger Helfer im Hintergrund. Massimo Ceccaroni drängt nicht vor die Kameras. Auch Jean-Paul Brigger wird nicht für Unruhe sorgen. Er weiss, dass er sich mit den Alphatieren Streller und Frei nicht anlegen sollte.

Wicky kann auf eine erfahrene, selbstbewusste Mannschaft zählen. Zudem garantieren die Fans im eigenen Stadion fünf bis zehn Punkte extra pro Saison. Dabei könnte ein sportliches Tief dem FCB gar nicht schaden, der Mensch wächst an Widerstand. International sind die Basler zuletzt gegen Tel Aviv oder Rasgrad auch daran gescheitert, weil sie in der Super League mit viel zu wenig Gegenwehr den Titel einfahren konnten. Wäre ich noch FCB-Sportchef, würde ich nie gezielt den Gegner schwächen. Lieber die anderen in Ruhe wachsen lassen – auf Dauer hilft eine starke ­Konkurrenz dem eigenen Club mehr als sie schadet.

Erich Vogel (78) ist im Schweizer Fussball der Doyen der Sportchefs. Er war Trainer und Manager bei GC, Xamax und dem FCZ. Für die BaZ kommentiert er ab dieser Saison in unregelmässigen Abständen den Fussball. (Basler Zeitung)