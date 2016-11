Real gewinnt knapp – Schützenfest in Dortmund

Real tat sich im Land des Europameisters schwer. Der Sporting Clube de Portugal stemmte sich mit aller Macht gegen die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation des Champions-League-Siegers. Mit einer dümmlichen Tätlichkeit schmälerte João Pereira die Chancen Sportings auf einen Coup indes markant. Auf den temporären Ausgleich reagierte Reals Karim Benzema mit dem späten 2:1 (87.) für die mittlerweile seit 30 Wettbewerbsspielen ungeschlagenen Madrilenen.

Torfestival in Dortmund

Am Samstag hatte Dortmund im Tagesgeschäft den Leader Bayern München gestürzt, 72 Stunden später brauste der BVB abermals im grossen Stil auf. In einer Partie ohne defensive Grenzen deklassierte Thomas Tuchels formstarke Auswahl Legia Warschau 8:4. Marco Reus führte sein Ensemble beim Comeback nach 185-tägiger Verletzungspause mit fünf Skorerpunkten durchs torreichste Kürprogramm der Champions-League-Geschichte.

Beim polnischen Meister, der innerhalb von 180 Minuten gegen die Westfalen rekordverdächtige 14 Gegentore zu verkraften hatte, genügte einzig Aleksandar Prijovic gehobenen internationalen Ansprüchen. Der frühere Schweizer U21-Stürmer machte mit zwei erfolgreichen Abschlüssen Werbung in eigener (Transfer-)Sache.

Borussia Dortmund - Legia Warschau 8:4 (5:2)

55'094 Zuschauer. - SR Strömbergsson (SWE).

Tore: 10. Prijovic 0:1. 17. Kagawa 1:1. 18. Kagawa 2:1. 20. Sahin 3:1. 24. Prijovic 3:2. 29. Dembélé 4:2. 32. Reus 5:2. 52. Reus 6:2. 57. Kucharczyk 6:3. 81. Passlack 7:3. 83. Nikolic 7:4. 93. Reus 8:4.

Borussia Dortmund: Weidenfeller; Rode, Ginter, Bartra (62. Durm), Passlack; Sahin (70. Aubameyang); Pulisic, Kagawa, Castro, Dembélé (72. Schürrle); Reus.

Bemerkung: Borussia Dortmund ohne Bürki (verletzt).

Sporting Lissabon - Real Madrid 1:2 (0:1)

50'046 Zuschauer. - SR Collum (SCO).

Tore: 29. Varane 0:1. 80. Adrien Silva (Handspenalty) 1:1. 87. Benzema 1:2.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (71. Fabio Coentrão); Modric, Kovacic; Lucas Vazquez, Bale (58. Asensio); Isco (67. Benzema), Ronaldo.

Bemerkungen: 64. Platzverweis João Pereira (Sporting/Tätlichkeit). Real Madrid ohne Casemiro, Kroos, Morata und Pepe (alle verletzt). (ll)