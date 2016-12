Red Bulls Angriff auf die Premier League

Nach dem erfolgreichen Projekt mit Leipzig will Red Bull jetzt offenbar auch in England einsteigen. Wie das britische Revolverblatt «Sun» exklusiv erfahren haben will, plant der österreichische Brausehersteller, den Traditionsclub West Ham zu übernehmen. Es wäre nach Leipzig, Salzburg, New York und Sao Paulo bereits der fünfte Dosen-subventionierte Fussballclub.

BREAKING: West Ham are being targeted by drinks giants Red Bull for a shock £200m takeover. [The Sun] pic.twitter.com/35O7QY0mpr — West Ham Central (@WestHam_Central) December 25, 2016

Eine zentrale Rolle der Überlegungen von RB soll dabei das Olympiastadion übernehmen, in das die Hammers nach 112 Jahren im Boleyn Ground umgezogen sind. Dafür sei Fussballchef Oliver Mintzlaff sogar bereit, Red Bull Brasil zu verkaufen – und sich West Hams Anteile rund 250 Millionen Euro kosten zu lassen.

Zwar wollten die Club-Besitzer David Sullivan und David Gold den Verein nicht abgeben, aber Sullivan hatte in den englischen Medien bereits angekündigt, dass sie sich auch mit diesem Szenario beschäftigen würden: «Wir könnten eine Beteiligung verkaufen, um unsere Schulden zu begleichen.» Das würde genau in Red Bulls Strategie passen, denn komplett übernehmen darf die Firma den Club nicht – Uefa-Richtlinien verbietet das, weil West Ham in einem europäischen Wettbewerb auf Salzburg oder Leipzig treffen könnte.

Red Bull London Galaxy Club Futbol. — West Ham Central (@WestHam_Central) December 26, 2016

Auf Anfrage der «Bild» dementierte Mintzlaff zwar die Sun-Story: «Es gibt keinerlei Überlegungen, West Ham United zu kaufen.» Aber die Gerüchte, wonach Red Bull bereits die Zweitligisten Leeds United und Brentford, sowie Drittligist Charlton Athletic, im Visier hatte bestätigen: Die Österreicher sind nicht abgeneigt, auch in der Insel einsteigen zu wollen. (fas)