Ronaldo - ein Abschied im Ärger?

Was ein bisschen finanzieller Druck doch auslösen kann. Selbst bei finanziell bestens gebetteten Superstars. Nur wenige Tage nach der Anklage der Madrider Staatsanwaltschaft gegen Cristiano Ronaldo meldete die portugiesische Zeitung «A Bola» am Freitag, dass der vierfache Weltfussballer beabsichtige, Real Madrid zu verlassen. Überstürzt, noch diesen Sommer, das habe er Clubpräsident Florentino Pérez bereits mitgeteilt. Es wäre ein Abschied im Ärger.

Der Grund für die bahnbrechende Neuigkeit: CR7 sei «schockiert» über die juristische Manndeckung, in die er in Spanien seit neustem genommen wird, heisst es im Bericht. Wegen der Hinterziehung von Steuern in der Höhe von 14,7 Millionen Euro droht ihm schlimmstenfalls eine Haftstrafe. Dabei, so hatte er jüngst Reportern zugerufen, habe er «ein komplett reines Gewissen».

PSG? Manchester? China?

Wohin es Ronaldo zieht, ist nicht bekannt – ist fürs Erste aber auch gar nicht wichtig. Allein, dass der bekannteste Fussballer der Welt nun auf dem Markt zu sein scheint, «unumkehrbar» trotz Vertrags bis 2021, genügt, um ein mittleres Beben auszulösen. Paris St-Germain wirbt schon länger um ihn, und eine Rückkehr zu Manchester United steht genauso im Raum wie ein Wechsel zu dessen Erzrivalen City. Und da sind natürlich die Clubs in China, steinreich und versessen auf grosse Namen.

So soll einer der Vereine der höchsten Liga gewillt sein, für Ronaldo eine Ablöse von 200 Millionen Euro zu bezahlen – und dem Superstar persönlich ein Jahresgehalt von 120. Allerdings ist in China vor wenigen Tagen eine neue Regel in Kraft getreten, gemäss der Clubs auf die Ablösesumme für einen ausländischen Spieler eine Extrasteuer von 100 Prozent berappen müssen, wenn diese um­gerechnet mehr als 6 Millionen Euro ­beträgt. Dieses Geld soll Nachwuchs­projekten in China zugutekommen.

Dass Ronaldos drohender Abgang mehr sein dürfte als eine Erfindung aus portugiesischer Feder, zeigt die Reaktion von Real in der spanischen Zeitung «Marca», die dem Champions-League-Sieger traditionell nahesteht. Tatsächlich wolle ­Ronaldo weg aus Spanien, wird ein Sprecher zitiert, er sei verärgert und fühle sich ungerecht behandelt. Aber: Der Verein «unternimmt derzeit alles, um Ronaldo zu beruhigen». Sein Abgang nach acht Jahren wäre ein schwerer Schlag für Real und besonders für Präsident ­Pérez, der Starfussballer sammelt wie die Fans Klebebildchen für die Panini-Alben.

Unschöner Vergleich mit Messi

Wie die Konkurrenzzeitung «AS» meldet, sei Ronaldos Entscheid für einen Weggang schon vor dem Final der Champions League vor zwei Wochen gefallen. Dass wegen Unregelmässigkeiten in seinen Steuerunterlagen ermittelt werde, muss ihn irritiert haben. In der Folge hätten die Real-Verantwortlichen versucht, deeskalierend einzuwirken, und dem schnell beleidigten Stürmer versprochen, bei der Steuerbehörde gegenzusteuern.

Dass dies nicht gelungen ist, musste Ronaldo erkennen, als in dieser Woche die Anklage gegen ihn öffentlich wurde – und er nun auch in der höchst unsportlichen Sparte Vergleiche mit Lionel Messi erdulden muss. Sein Rivale vom FC Barcelona wurde nach vergleich­baren Steuerdelikten zu einer Busse von über 4 Millionen Euro und 21 Monaten Haft verurteilt. Messi muss zwar kaum ins Gefängnis, rechtskräftig verurteilter Steuerbetrüger ist er jetzt trotzdem. (baz.ch/Newsnet)