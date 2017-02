Schalke überrascht die Bayern

Ligadominator gegen graue Maus – die Rollen vor dem Klassiker zwischen den Bayern und Schalke 04 schienen klar verteilt. Und tatsächlich ging der Rekordmeister aus München durch einen Lupfer von Stürmer Robert Lewandowski (9.) auch früh in Führung. Schalkes Verteidiger Naldo glich mit einem Freistosskracher (13.) aber fast postwendend aus. Guido Burgstaller für Schalke (40.) und Lewandowski für den FC Bayern (42.) trafen noch die Latte, weitere Tore fielen nicht mehr. Für die Gäste bedeutet das 1:1 in München einen unerwarteten Achtungserfolg, die Bayern haben es verpasst RB Leipzig, das am Abend in Dortmund spielt, unter Druck zu setzen.

Yann Sommer rettete Borussia Mönchengladbach im Heimspiel gegen den SC Freiburg mit einer Glanzparade in der 51. Minute vor einem Rückstand. Der Schweizer Nationalkeeper fischte einen aus kurzer Distanz abgegebenen Flachschuss von Vincenzo Grifo gerade noch aus dem unteren Eck. Captain Lars Stindl bescherte der Borussia mit seinem Treffer in der 73. Minute die Führung, Raffael (78.) und Patrick Herrmann (92.) stellten auf 3:0 – an der Entstehung des letzten Gladbacher Treffers war auch Josip Drmic beteiligt.

Hoffenheim führte gegen Mainz dank Mark Uth schon nach vier Minuten, richtige deutlich wurde es aber erst in der Schlussphase, als Marco Terrazzino (81.) und Adam Szalai (86./91.) innerhalb von zehn Minuten noch ein 4:0 herausschossen. Der frühere Barça-Star Bojan Krkic kam bei den Mainzern aber der 75. Minute zum Einsatz, blieb bei seinem Bundesliga-Debüt aber wirkungslos.

Bayern München - Schalke 1:1 (1:1)

75'000 Zuschauer. - Tore: 9. Lewandowski 1:0. 13. Naldo 1:1. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt). Lattenschüsse: 40. Burgstaller (Schalke), 42. Lewandowski (Bayern München).

Mönchengladbach - Freiburg 3:0 (0:0)

47'194 Zuschauer. - Tore: 73. Stindl 1:0. 78. Raffael 2:0. 92. Herrmann 3:0. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, ab 88. mit Drmic, ohne Elvedi und Sow (beide verletzt).

Hertha BSC - Ingolstadt 1:0 (1:0)

33'425 Zuschauer. - Tore: 1. Haraguchi 1:0. - Bemerkungen: Hertha BSC mit Lustenberger und bis 63. mit Stocker. Ingolstadt mit Hadergjonaj.

Hoffenheim - Mainz 4:0 (1:0)

26'078 Zuschauer. - Tore: 5. Uth 1:0. 82. Terrazzino 2:0. 86. Szalai 3:0. 91. Szalai 4:0. - Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber, ohne Schwegler (Ersatz) und Schär (nicht im Aufgebot). Mainz ab 71. mit Frei.

Köln - Wolfsburg 1:0 (0:0)

48'000 Zuschauer. - Tor: 81. Modeste (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkung: Wolfsburg mit Rodriguez und Benaglio. (ak)