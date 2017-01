Schneider zuerst mit, dann anstelle von Saibene

Die Meldung kam gestern für die Öffentlichkeit völlig unerwartet. Thun und Coach Jeff Saibene gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Die einzelnen Aspekte, die zu diesem Entscheid geführt haben, bleiben intern.

Der Verein schreibt dazu, man wolle nicht, dass aus dem Zusammenhang gerissene Fragmente die Wahrnehmung negativ beeinträchtigen würden. Nur so viel: Bei langen Diskussionen habe sich heraus kristallisiert, dass es für beide Parteien in Ordnung sei, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, erklärte Sportchef Andres Gerber. Thun und Jeff Saibene – ein überraschendes Ende einer Liaison, die nach aussen hin so gut gepasst hatte.

Eine Konstellation ohne Zündstoff

Der 48-jährige Luxemburger wird ab der nächsten Meisterschaft vom aktuellen Assistenten Marc Schneider beerbt. Ein Ur-Thuner, der seine Profikarriere bei den Berner Oberländern 1997 begonnen und 2012 beendet hatte. Dazwischen spielte er auch für Zürich, St. Gallen und die Berner Young Boys. Seither war er im Staff die Rechte Hand von Bernard Challandes, Urs Fischer, Ciriaco Sforza und eben Saibene. Nach der Trennung von Sforza und vor dem Engagement Saibenes im Oktober 2015 führte Schneider den FC Thun im einzigen Spiel als interimistischer Cheftrainer zu einem Unentschieden in Vaduz.

«Schneider ist ein Idealfall für uns», betont Gerber. «Er hat in den letzten Jahren von den Trainern hier in Thun sehr viel gelernt, kennt das Team, den Club und unsere Ansprüche.» Der 36-Jährige erfüllt die Kriterien, um den Lehrgang für die Uefa-Pro-Lizenz anzufangen und darf ab Sommer 2017 in der Super League coachen. Probleme in der Konstellation zwischen dem abtretenden Saibene und dem designierten Nach­folger sieht Sportchef Gerber nicht: «Ich erwarte keine negativen Auswirkungen, für das Team ändert sich ja eigentlich nichts. Aber wir werden die Sache sicher im Auge behalten.»

Courant normal, zumindest vordergründig. Die Mannschaft des FC Thun weilte gestern im Europapark in Rust, wo sie auf dem Weg zum Testspiel gegen den Bundesligisten Mainz (Sonntag, 14 Uhr, Stadion Bruchweg) einen vergnüglichen Zwischenhalt einlegte. (Tages-Anzeiger)