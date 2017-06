Schwere Vorwürfe gegen deutsche U-21

Dass das Spiel zwischen Deutschland und Italien an der U-21-EM 0:1 endete, tat am Ende nicht den Deutschen weh, sondern den Slowaken. Diese verpassten so nämlich die Habfinals, Deutschland und Italien kamen beide weiter. Das wäre bei einem 1:1, aber auch bei einem 2:0 für die Italiener anders gewesen.

Pavel Hapal, der lange Zeit in der Bundesliga für Bayer Leverkusen spielte und nun die slowakische U-21-Auswahl coacht, wittert deshalb einen verbotenen Pakt zwischen Deutschland und Italien. «Ich bin unglaublich enttäuscht. Was die Deutschen und Italiener gezeigt haben, war eine Schande», sagte er an der Pressekonferenz nach dem Match. «Es ist kein Fair Play, auf ein 0:1 zu spielen. So etwas gehört nicht zum Fussball.»

Hapal wünschte den beiden Teams ganz unverblümt das Ausscheiden: «Jemand sollte etwas unternehmen, auch wenn es ein so grosses Land wie Deutschland betrifft. Ich würde mich freuen, wenn England und Spanien in den Final kämen.»

DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch wehrt sich gegen die Vorwürfe Hapals. «Jetzt lasst mal die Kirche im Dorf. Dass man versucht, sicher zu spielen, ist glaube ich in den letzten fünf, sechs Minuten ganz normal», so sein Kommentar. Tatsächlich waren die beiden Mannschaften zunächst alles andere als freundschaftlich miteinander umgesprungen. Nach dem Tor für Italien kam es sogar zu Rangeleien.

Pikantes Detail am Rande: Das Spiel am Samstag fand auf den Tag genau 35 Jahre nach der sogenannten Schande von Gijon statt. Damals siegte Deutschland gegen Österreich 1:0, beide Teams zogen in die Zwischenrunde der WM in Spanien ein, Algerien war der Betrogene. Nach dem Treffer war offensichtlich, dass sich Deutsche und Österreicher auf einen sportlichen Nichtangriffspakt geeinigt hatten. (ak)