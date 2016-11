Schwule intervenieren nach Ronaldo-Streit

Es war ein hitziges Derby zwischen Atlético und Real Madrid, und in der 63. Minute entluden sich die Emotionen endgültig. Beim Stand von 1:0 für Real gingen Koke und Cristiano Ronaldo nach einem Kopfballduell aufeinander los, Stirn an Stirn warfen sie sich drohende Blicke zu.

Beim Augenkontakt blieb es jedoch nicht, Atlétis Mittelfeldspieler rief Ronaldo unter anderem zu: «Du verdammte Schwuchtel.» Die Antwort des dreifachen Weltfussballers folgte postwendend: «Eine Schwuchtel mit viel Geld, Arschloch!» Schiedsrichter David Fernández Borbalán versuchte die Gemüter mit einer Gelben Karte für beide zu beruhigen.

Auch nach der Partie, Real gewann 3:0, gab die Szene noch zu reden. Insbesondere der Schwulen- und Lesbenverband Arcópoli fand Kokes Bemerkung überhaupt nicht witzig und schickte am Montag der spanischen Liga (LFP) einen Beschwerdebrief. Darin klagte Arcópoli «homophobe Beleidigungen» an und forderte eine Untersuchung: «Das kann so nicht weitergehen. Es scheint, als ob weder die Fussballer noch die Clubs diesem Phänomen, das den Hass fördert, Bedeutung beimessen.»

Weiter schreibt der Verband, die homophobe Hetzjagd gegen Ronaldo sei nicht neu: «Der Fussball ist weiterhin einer der unsichersten Bereiche für Homosexuelle oder für Menschen, die als solche betrachtet werden. Es herrscht Schweigen und Straflosigkeit.» Bei Bestätigung der Vorwürfe müsse die Antigewaltskommission des Parlaments eingeschaltet werden.

Zuletzt gab es auch Morddrohungen gegen einen schwulen Schiedsrichter in Spanien. Jesús Tomillero Benavente gab an, sein Haus nicht mehr ohne Schutz zu verlassen, nachdem er auf der Strasse auch schon mit Eiern beworfen worden war. Deshalb hat er seine Karriere als Unparteiischer vorerst beendet. (fas)