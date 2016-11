Zu Hause ist es am schönsten. Das erlebt zurzeit auch Breel Embolo. Nach seiner Wadenbeinverletzung im Oktober absolviert der Schweizer Nationalspieler die lange Reha in seiner Heimat in der Region Basel. Drei Physiotherapeuten kümmern sich rund um die Uhr um den 19-Jährigen. «Mir geht es wirklich super. Es gibt Schlimmeres, als zu Hause gesund werden zu dürfen», sagte Embolo im Interview mit dem Basler Radiosender Basilisk.

Er mache jeden Tag Fortschritte, das sagt auch sein Arzt Frank Denzler: «Breel ist schon sehr weit. Er kann seinen Fuss immer mehr belasten.» Wie lange Embolo ausfällt, ist laut Denzler aber weiterhin ungewiss. Die Rede ist von mindestens sechs Monaten.

Der junge Fussballer kann heute vor allem das Positive in der Verletzung sehen: «Ich habe meine Freunde und meine Familie vermisst. Dass ich nun so viel Zeit mit ihnen verbringen kann, ist schön. Vor allem vor der Weihnachtszeit.» Er habe auch schon in der FCB-Garderobe vorbeigeschaut und sei dort herzlichst empfangen worden.

Positive Gefühle überwogen nicht immer. Diese erlebte Embolo, als er realisierte, dass er das Derby gegen Dortmund verpassen wird. «Im ersten Moment war ich sehr traurig. Ich plane aber, lange auf Schalke zu bleiben, also werde ich sicher noch einige Derbys miterleben», sagte Embolo.

Der gebürtige Kameruner lässt sich nicht stressen, auch wenn er seine Mannschaft vermisst: «Ich schaue Woche für Woche. Die Gesundheit ist das Ein und Alles. Das sagen mir die Leute um mich herum jeden Tag.» Vor allem die Sprüche seiner Teamkameraden fehlen ihm. «Sie bezeichnen mich als nicht richtigen Schweizer. Weil ich nicht so viel Schokolade und Käse esse», lacht Embolo. Ansonsten sei das Ansehen der Schweizer Spieler in der Bundesliga aber massiv gestiegen. Man werde als Konkurrent wahrgenommen und nicht belächelt, so Embolo.

Wann der Nationalspieler nach Deutschland zurückkehrt, ist noch nicht klar. Dass sie ihn auf Schalke vermissen, zeigte sich bereits kurz nach seiner Verletzung, als die Mannschaft und auch Fans eine leicht veränderte Version des «Embolo-Songs» zum Besten gaben.

(Tages-Anzeiger)