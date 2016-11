Siege für Anderlecht und Astana

Anderlecht kommt in der Europa League zu einem 3:1-Sieg gegen Gabala. Erst in den Schlussminuten sorgten die Gäste aus Belgien in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku für die entscheidende Differenz. Massimo Bruno traf in der 90. Minute aus spitzem Winkel zur 2:1-Führung für Anderlecht, vier Minuten später sorgte der Pole Lukasz Teodorczyk für das Schlussresultat.

Die beiden Treffer fielen in Überzahl, nachdem Gabalas Verteidiger Raschad Ejubow in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Eine Viertelstunde zuvor hatte der Gastgeber die grosse Chance zur Führung vergeben. Ricardinho, der das 1:1 mit einem Foulpenalty erzielt hatte (15.), setzte den Ball aus elf Metern diesmal neben das Tor.

Sollte sich Anderlecht für die K.o.-Phase qualifizieren, wäre dies ein schöner Erfolg für René Weiler. Der frühere Aarau- und Nürnberg-Trainer ist nach zuletzt drei sieglosen Spielen in der Meisterschaft und dem Abrutschen auf Platz 6 in der Tabelle unter Druck geraten.

Erster Sieg für Astana

In der Gruppe B, in der die Young Boys am späteren Abend bei Olympiakos Piräus gastieren werden, wahrten sich die Kasachen des FC Astana mit einem 2:1 gegen APOEL Nikosia die Chance auf das Weiterkommen. Eine Rote Karte gegen den Spanier Inaki Astiz kurz nach dem Führungstreffer für die Gäste aus Zypern sorgte für die Wende. Mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit kam Astana im fünften Spiel zum ersten Sieg. (nag/si)