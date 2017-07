Spiel abgesagt? Lass uns um die Wette rutschen

Union Berlin empfing am Sonntag zu Hause in der alten Försterei die Queens Park Rangers aus London. Das Fussballfest war angerichtet, beachtliche 10’000 Zuschauer haben den Weg ins Stadion gefunden. Auch das Wetter schien mitzuspielen, das Thermometer mass 31 Grad. Bis kurz vor Spielbeginn zumindest. Bis der Regen einsetzte und nicht mehr aufhörte.

In Minutenschnelle war das ganze Spielfeld unter Wasser, die Pfützen wurden immer tiefer, und an einen Flachpass war schon gar nicht mehr zu denken. 12 Minuten und 39 Sekunden nach Spielbeginn hatte dann auch der Schiedsrichter Henry Müller genug und schickte die beiden Mannschaften in die Kabine. Die Temperatur war inzwischen auf 19 Grad gesunken.

Die Geduld wurde belohnt

Zehn Minuten danach trauten sich zwei Union-Spieler auf den Platz und demonstrierten den ausharrenden Zuschauern mit einigen Flachpässen, dass an ein Weiterspielen nicht zu denken war. Für ihre verzweifelten Versuche ernteten Michael Parensen und Fabian Schönheim immerhin Szenenapplaus. Die wartenden Fans sollten aber dennoch für ihre Geduld belohnt werden.

Nach einigen Minuten des Wartens, in denen hinter den Kulissen vereinbart wurde, dass das Spiel auf Montagabend, 18 Uhr, verschoben wird, kamen beide Mannschaften zurück auf den Rasen, um sich bei den Fans zu bedanken. Nicht nur das, sie sorgten im Berliner Regen mit einem Duell der anderen Art sogar für etwas Aufheiterung: Die Spieler leisteten sich einen kleinen Rutschwettbewerb, in dem sie mit vollem Anlauf auf ihren Bäuchen auf die Fans zurutschten. Den Anfang machten die Berliner, doch auch die Gäste aus London liessen sich nicht lumpen und nahmen die Herausforderung an. Die Zuschauer dankten es den Spielern und verabschiedeten sie mit Applaus.

Schlägereien ausserhalb des Stadions

Weniger fröhlich ging es ausserhalb des Stadions zu. In der Berliner Bar Abseitsfalle soll es nach dem abgebrochenen Spiel zu Ausschreitungen zwischen Fans der beiden Vereine gekommen sein. Rund 20 Personen waren involviert. Die Polizei hatte dabei alle Hände voll zu tun und nahm 15 Gäste-Fans fest. So schnell kann die Stimmung kippen.

