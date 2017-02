Stoke City ohne Shaqiri – Crouch erzielt 100. Tor

Stoke City war dank dem 100. Premier-League-Treffer von Peter Crouch in der 7. Minute in Führung gegangen. Der 36-jährige Zweimeter-Stürmer ist erst der 26. Spieler, der diese Marke erreicht.

An der Spitze der Premier League kam es hinter Leader Chelsea zum Zusammenschluss. Tottenham, Arsenal, Liverpool, die am Dienstag nicht gewinnen konnten, und Manchester City liegen innerhalb von einem Punkt. Manchester City kam zu einem ungefährdeten 4:0 bei West Ham. Kevin De Bruyne eröffnete in seinem 50. Premier-League-Einsatz das Skore. Die Vorlage zum Treffer des Belgiers gab der 19-jährige Brasilianer Gabriel Jesus, der in seinem zweiten Einsatz in der Startformation von Pep Guardiola auch das 3:0 erzielte.

ManU 14 Mal ungeschlagen

Manchester United blieb zwar zum 14. Mal in Folge ungeschlagen. Das torlose Remis gegen Hull City mit dem früheren Thuner Goalie Eldin Jakupovic war aber eine Enttäuschung. Der Rückstand von Manchester United auf Chelsea beträgt weiterhin 14 Punkte.

Premier League. 23. Runde vom Mittwoch: West Ham - Manchester City 0:4 (0:3). - 56'980 Zuschauer. - Tore: 17. De Bruyne 0:1. 21. Silva 0:2. 39. Gabriel Jesus 0:3. 67. Touré (Foulpenalty) 0:4. - Bemerkungen: West Ham mit Fernandes (ab 64.).

Manchester United - Hull City 0:0. 75'000 Zuschauer. Bemerkungen: Hull City mit Jakupovic.

Stoke City - Everton 1:1 (1:1). 27'612 Zuschauer. Tore: 7. Crouch 1:0. 39. Shawcross (Eigentor) 1:1. Bemerkungen: Stoke City ohne Shaqiri (verletzt).

Rangliste:

1. Chelsea 23/56 (48:16).

2. Tottenham Hotspur 23/47 (45:16).

3. Arsenal 23/47 (51:25).

4. Liverpool 23/46 (52:28).

5. Manchester City 23/46 (47:28).

6. Manchester United 23/42 (33:21).

7. Everton 23/37 (34:24).

8. West Bromwich Albion 23/33 (31:29).

9. Stoke City 23/29 (29:35).

10. Burnley 23/29 (25:33).

11. West Ham United 23/28 (29:40).

12. Southampton 23/27 (23:28).

13. Watford 23/27 (27:39).

14. Bournemouth 23/26 (32:41).

15. Middlesbrough 23/21 (19:26).

16. Leicester City 23/21 (24:38).

17. Swansea City 23/21 (28:52).

18. Crystal Palace 23/19 (32:41).

19. Hull City 23/17 (20:47).

20. Sunderland 23/16 (20:42).

