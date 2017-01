Tottenham überholt Liverpool

Gegen West Bromwich Albion setzte sich Tottenham mühelos mit 4:0 durch. Das bedeutet, dass die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino zumindest vorübergehend am FC Liverpool vorbeizieht, der am Sonntag bei Manchester United gefordert ist.

Harry Kane brachte das Heimteam schon in der 12. Minute in Führung, in der Schlussphase sorgte der Stürmer mit einem Doppelschlag (77./82.) für ganz klare Verhältnisse. Dazwischen war West Bromwichs Gareth McAuley ein Eigentor unterlaufen (26.).

Tottenham hat sich trotz des Durchhängers im Spätherbst nun fest in den vorderen Rängen der Premier League etabliert. Seit Mitte Dezember haben die Spurs elf Punkte mehr geholt als ihr Erzrivale Arsenal.

Nun folgt die Phase der Bestätigung: Am kommenden Wochenende trifft Tottenham auswärts auf Manchester City, Anfang Februar steht das Duell mit dem FC Liverpool an.

Tottenham - West Bromwich 4:0 (2:0)

31'613 Zuschauer. - Tore: 12. Kane 1:0. 26. McAuley (Eigentor) 2:0. 77. Kane 3:0. 82. Kane 4:0. (sda)