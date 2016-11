Von Man United bis Torino – die Absturz-Tragödien im Sport

Grosse Trauer um die Menschen in Flug 2933 der Lamia Airlines und die verstorbenen Spieler des brasilianischen Erstligisten Chapecoense. Riesig vor allem auch die Anteilnahme in der Welt des Sports, die den Verlust einer ganzen Mannschaft zu beklagen hat. «In Gedanken bei euch», schreibt Arsenal auf seinem Twitteraccount, Lukas Podolski verspricht: «Ich bete für Chapecoense und deren Familien.»

Dass ganze Mannschaften in den Tod fliegen, ist ein seltenes Ereignis. Wenn es aber vorkommt, ist der Schock gross. Aus nachvollziehbaren Gründen, könnte es doch viele treffen: Sportteams sind regelmässig unterwegs. Je grösser das Land, desto grösser die Distanzen. Dazu kommen viele internationale Einsätze. So ist es in der Geschichte schon zu einigen verheerenden Unglücken gekommen, durch die grössten blättern Sie sich in der Bildstrecke. Eine Auflistung auf Wikipedia zählt 27 Luftunfälle von Sportteams mit Todesfolge.

Vielleicht hatte die argentinische Fussballnationalmannschaft um Superstar Lionel Messi daher einfach nur Glück, dass es Chapecoense und nicht sie selbst getroffen hat: Vor 20 Tagen sass sie auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Brasilien in der Unglücksmaschine. (wie)