Vor wenigen Tagen jubelten sie noch

Es war eine ungewohnte Szenerie, die sich am Sonntag rund um die Fussballer des AF Chapecoense abspielte. Soeben hatte die «Verdão do Oeste», also die Grünen aus dem Westen, bei Palmeiras 0:1 verloren und musste zusehen, wie der Gegner seinen neunten brasilianischen Meistertitel feiern durfte – es war das erste Mal, dass der Verein eine Landesmeister-Party aus der Nähe miterleben durfte.

Chape-Trainer Caio Júnior konnte dem Fest des Gegners jedoch nur Positives abgewinnen: «Vielleicht hat uns Gott hier platziert, um uns einen Vorgeschmack auf dieses Gefühl des Glücks zu geben.» Denn nur drei Tage später hätte das vorerst grosse Highlight in der Vereinsgeschichte stattfinden sollen – das Hinspiel zum Final um die Copa Sudamericana, der südamerikanischen Europa League. Doch jetzt ist ein Grossteil der Mannschaft wegen eines Flugzeugabsturzes tot. Von den 48-köpfigen Delegation überlebten nur drei Spieler.

Vorstandssitzungen im Hinterzimmer

Offiziell gegründet wurde Associação Chapecoense de Futebol erst am 10. Mai 1973. Damals fusionierten Atlético Chapecó und Independente, «auf Wunsch der ganzen Stadt», wie die Seite «Campeoes do Futebol» schreibt. Man glaubte in Chapecó, einer Stadt mit 180'000 Einwohnern im Süden des Landes, ein Verein im Spitzenfussball reiche aus und erhöhe die Chancen, mit der nationalen Spitze mithalten zu können. Und tatsächlich: Nur vier Jahre nach der Gründung gewann Chapecoense seinen ersten Titel, die Staatsmeisterschaft des Bundesstaats Santa Catarina.

Die ersten Vorstandssitzungen wurden noch in einem Lagerhaus von Autobahn-Bauarbeitern abgehalten, danach wurden sie ins Hinterzimmer des Kleiderladens von Mitgründer Alvadir Pelisser verlegt. 1979 stieg das Team aus der höchsten brasilianischen Liga ab, erst 2013 gelang dank einem Vizemeistertitel der Serie B – kurioserweise just hinter dem jetzigen Meister Palmeiras – die Rückkehr ins Oberhaus. Als Folge dessen wurde die Kapazität der Arena Condá von 15'000 Zuschauern auf 22'600 aufgestockt. Ausverkauft war das Stadion seither jedoch kaum.

Humorvolle Tweets

Der fünffache Meister von Santa Catarina kam in Brasilien auch wegen seiner vergleichsweise fehlenden Tradition nie über das Ansehen einer grauen Maus hinaus, bis zum 24. November 2016: Dank eines 0:0 im Rückspiel des Halbfinals zur Copa Sudamericana gegen San Lorenzo aus Argentinien – dramatische Schlusssekunden mit vergebener Grosschance von Gegenspieler Marcos Angeleri inklusive – qualifizierte sich Chapecoense erstmals in seiner Geschichte für einen internationalen Final. Seit 2013 war kein anderes brasilianisches Team mehr in einem südamerikanischen Endspiel – für das fussballverrückte Land eine gefühlte Ewigkeit.

#Chapecoense players, 5 days ago, celebrating their first major final. Beyond tragic.pic.twitter.com/3IDwAVIrKe — Colin Millar (@Millar_Colin) November 29, 2016

Um das eigene Image aufzubessern, gab auch der Social-Media-Manager alles. Nach Siegen gegen Independiente, Junior Barranquilla und San Lorenzo, den letzten drei Gegnern in der Sudamericana, jubelte der Verein auf humorvolle Art und Weise. Zuerst von Independiente, dessen Vereinshymne «Rey de Copas», also König der Pokale heisst, mit den Worten: «Gute Reise, Könige der Pokale», dann von Junior Barranquilla, dem Lieblingsclub der Sängerin Shakira: «Sorry Shakira, aber heute gibt es kein Waka Waka!» Nach dem Coup gegen San Lorenzo, dessen bekanntester Fan Papst Franziskus ist, twitterte Chapecoense: «Habemus Finalista!»

Já temos um finalista para a Final da Sul-Americana 2016.#VamosChape pic.twitter.com/UFpX7qldbr — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 24, 2016

Wie gross die Vorfreude auf den Final gegen Copa-Libertadores-Titelverteidiger Atlético Nacional war, belegten nicht nur die Aussagen von Trainer Caio Júnior («der grösste Moment unserer Vereinsgeschichte»), sondern auch die Tatsache, dass die Vereinsverantwortlichen in einem Privatflugzeug nach Medellín fliegen wollten. Die Luftfahrtbehörde untersagte dies gemäss «Globo Esporte» jedoch – solange ein Passagierflugzeug mit derselben Route noch Platz hat, müsse dieses genommen werden. Ein erboster Fan kommentierte diese Meldung am Montagnacht: «Gegen alle und gegen alles, Chape!»

Nur deshalb betrat die Delegation des Associação Chapecoense de Futebol das Flugzeug des Avro-Typs RJ85 der Gesellschaft Lamia. Es verunglückte am Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Unión, gemäss einer ersten Mitteilung der örtlichen Behörden starben 76 der 81 anwesenden Personen – nur drei Spieler von Chapecoense überlebten.

Fünf Tage zuvor konnte noch niemand erahnen, welch dramatische Folgen Angeleris Fehlschuss tatsächlich haben würde. Trainer Caio Junior sagte unmittelbar danach: «Sollte ich heute sterben, würde ich glücklich sterben.»

(Tages-Anzeiger)