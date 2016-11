Was halten Sie von Retortenclubs?

Eigentlich ist die Geschichte wunderbar: Nach 11. Runden der Bundesliga steht der Aufsteiger zuoberst, hat sogar die übermächtigen Bayern düpiert. Doch der RasenBallsport Leipzig ist der meistgehasste Club Deutschlands. Statt das er als «nächstes Leicester» gefeiert wird, steht er für alles Schlechte im modernen Fussball.

Leipzig wurde 2009 von Red Bull gegründet. Der Club übernahm den Startplatz des SSV Markranstädt in der fünftklassigen Oberliga. Weil der DFB Marken im Clubnamen nicht erlaubt, entstand RasenBallsport Leipzig. In seine erste Saison startete der Club ohne offizielles Logo, da auch dieses vom DFB abgelehnt wurde – es erinnerte zu sehr an den roten Bullen auf den Dosen.

In sieben Saisons kletterten die Leipziger bis in die 1. Bundesliga, stiessen dabei aber immer auf grössere Abneigung. Das liegt nicht nur an seinem Marketing-Auftreten und der fehlenden Tradition, sondern auch daran, dass der Club faktisch von Red Bull kontrolliert wird. Mitglieder haben – anders als bei den anderen Bundesliga-Vereinen – kein Stimmrecht. Seit 2014 haben sich darum verschiedene Supporter zur Kampagne «Nein zu RB» zusammengetan.

Nun fragen wir Sie, liebe baz.ch/Newsnet-Leserinnen und Leser: Was halten Sie von solchen Clubs?

Umfrage Sind Clubs wie RB Leipzig zu unterstützen, oder verkörpern Sie das Schlechte des modernen Fussballs? Lieber Dosengeld aus Österreich als Ölgeld aus Katar

Solange sie guten Fussball spielen, ist mir egal, wo das Geld herkommt

Fussballclubs müssen eine Tradition haben. Nein zu RB Leipzig!

Solche Retortenclubs machen den Fussball kaputt

Ich habe sowieso aufgehört, Fussball zu schauen

Viele Fussballfans sehen Leipzig erst als Anfang der absoluten Vermarktung des Fussballs. Die Supporter des SC Freiburg, dem heutigen Gegner Leipzigs, haben sich in einem satirischen Video die Zukunft der Bundesliga ausgemalt.