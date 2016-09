Wenger warnt, Xhaka hofft

Beim FC Arsenal versucht man, die Euphorie vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Basel zu dämpfen. Granit Xhakas Einsatzchancen gegen seinen Ex-Club stehen indes sehr gut.

Es war eine Gala. Eine Halbzeit nahe an der Perfektion, sogar für die immens hohen Ansprüche von Arsène Wenger. Was Arsenal vor der Pause im Londoner Derby gegen Chelsea zeigte, strafte alle Kritiker Lügen, die in Wenger einen alten Revolutionär sehen, der von der Aktualität überholt worden ist. Das Direktspiel lief bei den Gunners wie am Schnürchen, speziell die Tore zwei und drei erinnerten an ihre besten Zeiten zu Beginn der Nuller-Jahre, als sie in einem Atemzug mit dem FC Barcelona genannt wurden. Auch die Presse huldigt Arsenal. Während in der «Daily Mail» der englische Altinternationale Jamie Redknapp das Innenverteidiger-Duo Shkodran Mustafi/Laurent Koscielny als neue Offenbarung preist, zeigt auf der nächsten Seite eine Grafik mit den Pässen und Laufwegen der Kanoniere vor Theo Walcotts Treffer zum 2:0 genüsslich auf, wie die Chelsea-Abwehr schwindlig gespielt wurde.

Doch auch wenn Cheftrainer für einmal wunschlos glücklich war über die gezeigte Leistung, so verliert er nicht die Bodenhaftung und schaut bereits auf die nächste Aufgabe voraus: Der FC Basel kommt in der Champions League zu Besuch ins Emirates Stadion. «Jeder denkt, Basel wird einfach. Dann schaust du dir die Resultate des FCB gegen englische Mannschaften an und realisierst, dass es nicht einfach wird», warnt Wenger und fügt an: «Sie haben Manchester United geschlagen, sie haben Chelsea geschlagen, sie haben Liverpool geschlagen. Also bleiben wir mit beiden Füssen am Boden.»

Coquelin fällt aus

Die Engländer tun gut daran, denn mit vermeintlich einfachen Gegnern in der Champions League verbindet Arsenal nicht nur positive Erinnerungen. In der letzten Saison geriet die Qualifikation für die Achtelfinals nach Niederlagen gegen Dinamo Zagreb und Olympiakos Piräus zu Beginn der Gruppenphase arg ins Wanken, ehe sich die Londoner doch noch auf ihre Qualitäten besannen. Nun scheinen sie frühzeitig in Form, doch ganz sorgenfrei ist Arsenal nicht. Gegen Chelsea musste Francis Coquelin mit einer Knieverletzung vom Feld, die ihn vielleicht länger, zumindest aber für das Duell mit dem FCB ausser Gefecht setzt. Der Franzose war bisher gesetzt gewesen in Arsenals defensivem Mittelfeld und ist nach Aaron Ramsey schon der zweite in der Zentrale, der ausfällt.

Das könnte zur Chance für Granit Xhaka werden, der in der Meisterschaft erst zweimal von Anfang an ran durfte, bei seinen Teileinsätzen aber bisher meistens überzeugte. Wenger praktiziert das Motto, dass kein Neuer, auch wenn er wie Granit Xhaka 45 Millionen Euro gekostet hat, von Beginn weg gesetzt ist. Nun aber könnte die Stunde des Baslers schlagen, der mit Mohamed Elneny um den Platz an der Seite von Santi Cazorla buhlt. Bei den Fans ist Xhaka trotz vergleichsweise weniger Spielminuten bereits sehr beliebt. Er wird für seine beiden Weitschusstore gegen Hull City und Nottingham Forest ebenso geschätzt wie für seine feinen Pässe und seine unzimperlichen Tacklings. Der FCB könnte diese Stärken am Mittwoch erstmals als Gegner zu spüren bekommen. (baz.ch/Newsnet)