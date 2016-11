Wie Real Madrid die Welt besser machen will

Laut Wissenschaft wird es 2048 keine kommerzielle Fischerei mehr geben – 2025 werden alle Korallenriffe abgestorben sein. Mit diesem Satz wirbt die Organisation «Parley for the Oceans» für ihre Projekte. Früher war Parley eine Designerfirma, heute ist sie eine Organisation, die als Plattform für den Umweltschutz fungiert. Zusammen mit namhaften Unterstützern will sie das Problem des Plastiks in den Weltmeeren angehen. Unter anderem mit der Produktion von Fussballtrikots aus Ozeanmüll.

«Es geht nicht mehr darum, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Dass das Problem von zu viel Plastik in den Weltmeeren da ist, wissen alle. Jetzt müssen wir etwas dagegen unternehmen», sagt der in Deutschland geborene Parley-Gründer Cyrill Gutsch. Im Jahr 2050 soll es bereits mehr Plastik im Meer haben als Fische.

Gutschs Idee ist es, das Ökonomiesystem mit dem Ökosystem zu vereinen. Er will ökologische Kleiderproduktion lukrativ machen. Das Projekt hat nun auch den Sport erreicht.

Der FC Bayern München hat Anfang November im Spiel gegen Hoffenheim (1:1) Trikots aus Plastikmüll getragen. Real Madrid zieht nun nach und wird am Samstag im Heimspiel gegen Sporting Gijon ein dezentes weisses Trikot tragen. Man wird das Clublogo nicht gut sehen, damit die Produktion so umweltfreundlich wie möglich ist.

Fäden aus Plastik sowie recycelter Polyester schonen die Umwelt. Das Trikot kommt laut Eric Liedtke, dem Verantwortlichen für Global Brands bei Adidas, «zu 100 Prozent aus dem Ozean».

Screenshot Adidas.com.

Real-Verteidiger Marcelo ist in Rio de Janeiro aufgewachsen und hat eine spezielle Bindung zum Meer: «Ich habe nur gute Erinnerungen, an die Zeit, in der ich als Kind am Strand gespielt habe. Es liegt mir sehr am Herzen, bei dieser Aktion dabei zu sein und zu sehen, wie mein Club mit dieser Aktion hilft, die Weltmeere sauber zu halten.»

Der Sportartikelhersteller hat auch schon Schuhe in Zusammenarbeit mit Parley geplant und produziert. Bis Ende 2017 will Parley eine Million dieser Plastikschuhe produziert haben. Dafür sollen 11 Millionen Plastikflaschen recycelt werden (siehe Video). Das ultimative Ziel der Organisation ist es, den Plastik aus der Versorgungskette des Menschen zu verbannen.

Prototyp des Plastikschuhs: 2015 im Brooklyn Museum bei der «The Rise of Sneaker Culture» wurde er ausgestellt. Quelle: Reuters (Tages-Anzeiger)