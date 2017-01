Wie vom Delfin gezeichnet

Juventus Turin – seit 120 Jahren bedeutet das im italienischen Fussball: schwarz-weiss gestreift. Das Schwarz-Weiss hat sich auch im Logo seit den 30er-Jahren eingebürgert. Zuletzt färbte es ein ovales Schild, in dem auch der Stier des Stadtwappens von Turin zu sehen war.

Doch das ist nun alles vorbei. Der italienische Rekordmeister hat ein neues Logo. Oder vielleicht ist hier Marketingsprache besser angebracht: der italienische Rekordmeister hat einen neuen Brand. «Black and White and More» heisst der Slogan, und statt eines gestreiften Ovals mit Stier steht nun ein weisses J in moderner Schrift.

Life is a matter of Black and White. #2beJUVENTUS pic.twitter.com/qQgiPf0nKV — JuventusFC (@juventusfcen) 16. Januar 2017

Ein Jahr lang hat die Suche nach dem neuen Logo gedauert, Präsident Andrea Agnelli enthüllte es am Montagabend an einer Launch-Party in Mailand. Richtig gelesen: in Mailand. Nicht fehlen durften natürlich ein Hashtag (#2beJuventus) und ein pathetisches Video in Schwarzweiss, mit einem Erzähler mit tiefer Stimme, mit Bildern aus alten Zeiten, mit Buffon, Zidane, Del Piero oder Nedved und epischer Musik.

An der Launch-Party waren auch Spieler der ersten Mannschaft sowie die italienische Elektromusik-Legende Giorgio Moroder, der sich zitieren liess mit: «Ich sah 1970 die Zukunft der Musik. Nun hat Juventus die Zukunft des Fussballs gesehen.»

So begeistert die Verantwortlichen vom neuen Design sind – manch ein Juve-Fan wird sich wohl vor allem fragen: «Wieso?» Doch wie immer in solchen Momenten, ging es nicht lange, und das Internet wartete mit einer geballten Ladung Inspiration auf:

Presentato il nuovo logo della Juve pic.twitter.com/KmztgqPTg3 — pep (@pepromano) 16. Januar 2017

Try not to rotate the new #Juventus logo sideways. It's not a good look. pic.twitter.com/BFVvH04lXX — footballitalia (@footballitalia) 16. Januar 2017

Freunde der frühen Videospiele mögen auch etwas anderes darin erkennen:

Und nach langer Suche wurde dann auch der Künstler gefunden:

EXCLUSIVE:



The artist who made the new Juventus logo… @juventusfcen pic.twitter.com/Nf3GVyYa0g — #WatfordFC Status (@WatfordStatus) 16. Januar 2017

Oder war alles nur ein gemeiner Scherz?

Am Ende wurde dann doch noch jemand gefunden, der Gefallen am neuen Logo finden könnte: