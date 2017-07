YB überrollt Basel zum Saison-Start

Allein der Torschütze den vorentscheidenden 1:0 könnte einen Hinweis dafür liefern, dass die anbrechende Meisterschaft etwas anders verlaufen könnte als die letzte, spannungslose. Yoric Ravet war seit seinem Wechsel von den Grasshopper nach Bern nicht der Serientorschütze, der er hätte sein sollen. Dafür entwickelte sich der Franzose zum mit Abstand besten Vorbereiter in der Mannschaft der Young Boys. Am Samstag nun liess Ravet in der 58. Minuten nach einem längeren Lauf einen ebenso harten wie platzierten Schuss von der Strafraumgrenze vom Stapel, wie ihn kein Goalgetter besser und schöner ausführen könnte.

Die Berner, die in der vergangenen Saison gegen Basel beide Heimspiele gewonnen und im Gesamten die Mehrzahl der Punkte geholt hatten, verdienten sich den neuerlichen Sieg auf der ganzen Linie. Nachdem die erste Offensive der Basler nach gut 20 Minuten verebbt war, erarbeiteten sich die Spieler von Trainer Adi Hütter die zweit-, die dritt- und die viertbeste Möglichkeit des Spiels. Dabei verpassten Roger Assalé und zweimal der grossartig aufspielende Miralem Sulejmani mit knapp verzogenen Schüssen respektive Direktabnahmen sicher scheinende Tore - die sogar zu einem Kantersieg hätten führen können.

Die Entscheidung fällt 10 Minuten vor Schluss

Erst nach 80 Minuten erlangten die über 31'000 Zuschauer im ausverkauften Stade de Suisse Gewissheit, wie die Punkte verteilt werden würden. Sulejmani, der wohl beste Mann auf dem Platz, zirkelte einen Freistoss via Unterkante der Latte ins Tor.

Und wie hat sich David von Ballmoos, der von Winterthur zurückgeholten jungen Goalie der Young Boys, in seinem ersten Ernstkampf in der höchsten Schweizer Liga geschlagen? Man kann es nicht beurteilen. Der Emmentaler musste in der ersten Halbzeit einen zentralen Schuss blocken. Alle übrigen Interventionen des Nachfolgers von Yvon Mvogo waren Routine.

Die Trainer Adi Hütter und Raphael Wicky können zu Beginn der Saison aus dem Vollen schöpfen. Beide konnten Spieler nicht aufs Matchblatt nehmen, die in jeder anderen Mannschaft der Super League vermutlich in der Startformation stünden. Bei YB mussten sich Alexander Gerndt Sven Joss nicht umziehen, bei Basel Alexander Fransson und Adama Traoré.

Torreigen auf der Pontaise

Im zweiten Spiel vom Samstag wurde den Fans noch mehr Spektakel geboten. St. Gallen geriet in Lausanne früh in Rückstand (Samuele Campo/7.), kehrte die Partie aber innerhalb von 24 Minuten durch Remo Buess, Marco Aratore und Danijel Aleksic und führte nach 52 Minuten scheinbar sicher 3:1. Doch wie gewonnen so zerronnen: Zehn Minuten später hatte Lausanne ausgeglichen, nachdem Joël Geissmann und Gonzalo Zarate für die Waadtländer getroffen hatten.

Zufrieden waren so am Ende vor allem die Zuschauer. Die Protagonisten konnten dem unterhaltsamen Auf und Ab weniger abgewinnen. St. Gallen kann nicht zufrieden sein, weil es eine 3:1-Führung verspielte, Lausanne ebenso wenig, weil es seit nun fast zehn Monaten und 14 Spielen auf einen Heimsieg wartet.

Young Boys - Basel 2:0 (0:0)

31'120 Zuschauer (ausverkauft). - SR Klossner.

Tore: 58. Ravet (Benito) 1:0. 80. Sulejmani (Freistoss) 2:0.

Young Boys: von Ballmoos; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Benito; Ravet (75. Fassnacht), Aebischer (59. Sow), Sanogo, Sulejmani (83. Schick); Hoarau, Assalé.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Riveros (68. Balanta); Xhaka, Zuffi; Elyounoussi (68. Bua), Delgado (81. Kutesa), Steffen; van Wolfswinkel.

Bemerkungen: Young Boys ohne Seferi (verletzt), Gerndt, Nsamé, Joss und Wüthrich (alle nicht im Aufgebot). Basel ohne Manzambi (verletzt), Oberlin (nicht qualifiziert), Traoré, Fransson und Gaber (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 4. Delgado (Foul), 16. Hoarau (Foul), 32. Elyounoussi (Foul), 45. Suchy (Foul), 57. Sanogo (Foul), 61. Lang (Foul), 91. Steffen (Foul).

Lausanne-Sport - St. Gallen 3:3 (1:2)

3415 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 7. Campo (Monteiro) 1:0. 28. Buess 1:1. 33. Aratore (Buess) 1:2. 52. Aleksic (Freistoss) 1:3. 57. Geissmann (Campo) 2:3. 62. Zarate (Maccoppi) 3:3.

Lausanne-Sport: Castella; Manière, Rochat, Monteiro; Maccoppi; Marin, Campo, Pasche (57. Geissmann), Gétaz (62. Kololli); Zarate, Bojinov (65. Margiotta).

St. Gallen: Lopar; Koch, Haggui, Wiss, Wittwer; Tschernegg, Kukuruzovic; Tafer (75. Ben Khalifa), Aleksic (64. Taipi), Aratore; Buess.

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Tejeda, Torres (Gold Cup), Mesbah und Dominguez (nicht im Aufgebot), St. Gallen ohne Adonis Ajeti, Albian Ajeti, Hefti, Toko (alle verletzt) und Barnetta (rekonvaleszent).

Verwarnungen: 39. Aleksic. 42. Rochat. 44. Kukuruzovic. 93. Wittwer (alle wegen Fouls). (SDA)