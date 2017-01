Zdravko Kuzmanovic, Einzelkämpfer

Was, wenn die Wahrheit gar nicht auf dem Platz liegt, sondern da, wo niemand mit ihr rechnet? Was, wenn sie ausgerechnet im grauen Vorzimmer einer Praxis in Rheinfelden zu finden ist? Könnte doch sein …

Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Denn wenn es um Zdravko Kuzmanovic geht, geht es irgendwie immer auch um die Wahrheit. Man muss nicht gleich so drastisch sein und behaupten, er habe sich eine Karriere daraus gemacht, die Wahrheit hinter sich zu verwischen. Aber ein paar Fragen haben sich im Laufe der Zeit dann doch angestaut.

Ob er den FC Basel 2007 verlassen hat, weil er in Florenz tatsächlich eine sportliche Herausforderung sah oder in erster Linie viel Geld auf seinem Konto, ist zwar verjährt. Auch, warum er sich damals dazu entschieden hat, für die serbische Nationalmannschaft zu spielen und nicht für die der Schweiz.

Aber es wäre durchaus interessant, die wahren Gründe für seine Rückkehr zum FC Basel zu kennen. Hat ihn 2015 tatsächlich das Gefühl nach Heimat gepackt oder lag es vor allem daran, dass ihm kein anderer Verein einen wohldotierten Fünfjahresvertrag anbieten wollte? Und was hat wirklich dazu geführt, dass sein auf die Ewigkeit ausgelegtes Comeback nach einem halben Jahr so abrupt endete?

Verwackelte Fotos

Jetzt sitzt Kuzmanovic da, einfach so, im Vorzimmer der Altius-Praxis in Rheinfelden. Das Shirt ist verschwitzt, nicht nur an Stellen, wo Normalsterbliche schwitzen, wenn sie 20 Minuten auf dem Laufband gestanden haben. Auf dem Tisch neben ihm liegen ein paar Zeitschriften, «Uli Hoeness – so offen wie nie», steht auf einer von ihnen, wobei Offenheit bei Hoeness ja eher ein chronischer Zustand ist.

Ein bisschen Hoeness würde man sich auch von Kuzmanovic wünschen, schliesslich kreisen all die Fragen noch immer um ihn und das Problem ist, dass es entweder gar keine Antwort gibt oder aber zwei widersprüchliche. Was auch nicht weiterhilft. «Was in der Vergangenheit passiert ist, liegt hinter mir. Ich will mich aufs Hier und Jetzt konzentrieren, wieder gesund werden», sagt er.

Im Hier und Jetzt ist Kuzmanovic die Achillessehne gerissen.

Es begann mit einem Tritt auf den Fuss, später dann noch ein zweiter. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Sogar die Ärzte in Malaga sagten, es werde nur ein paar Tage dauern und tatsächlich stand er vier Wochen später wieder auf dem Platz. 54 Minuten gegen Leganés. Kuzmanovic konnte nicht wissen, dass der grösste Teil der Achillessehne in seinem rechten Bein gerissen war. Das entdeckten erst die Ärzte in der Schweiz.

An einem Montag Anfang Dezember war der 29-Jährige für Untersuchungen in die Heimat gereist, am folgenden Freitag lag er schon auf dem Operationstisch von Dr. Lukas Weisskopf, der ihm die Sehne flickte. «Halbnarkose», sagt Kuzmanovic, als müsse man darauf stolz sein, «ich bin aber eingeschlafen.» Heute erinnern nur noch die Narbe, ein paar verwackelte Fotos auf dem Handy und der tägliche Schmerz an den zweistündigen Eingriff in seine Karriere.

Ein Achillessehnenriss ist nicht das Ende, aber er kann das Ende bedeuten. Erst recht in Zeiten, in denen Spieler schon bei einer Grippe wochenlang auf ihr altes Niveau zurückgeführt werden müssen. Sechs Monate lang muss die Sehne an Bewegungen gewöhnt werden. Nicht zu wenig, bloss nie zu viel.

Sechs Monate sind eine lange Zeit.Aber Kuzmanovic, der sein Ego immer schon wie einen Schutzschild vor sich hergetragen hat, macht sich keine Sorgen. «Warum sollte ich nicht wieder so spielen wie vorher? Das Fussballspielen verlerne ich sicher nicht, dafür bin ich viel zu lange oben mit dabei.»

Zweieinhalb Stunden trainiert er, von Montag bis Freitag, manchmal auch am Wochenende. Wenn er um 9 Uhr einen Termin hat, ist er oft schon eine halbe Stunde früher da. Wenn die Physiotherapeutin sagt, er soll 50 Kniebeugen machen, macht er 70. Wenn er nach Hause fahren könnte, zu seiner Frau und den beiden Töchtern, stemmt er häufig noch ein paar Gewichte.

«So war das schon immer: Ich will alles so schnell wie möglich. Manche sagen, das sei eine Schwäche, aber es ist meine grösste Stärke. Das hat mich in meiner Karriere so weit gebracht.» FC Basel, AC Florenz, VfB Stuttgart, Inter Mailand. Das meint Kuzmanovic.

Er hat früh gelernt, immer nur das Positive zu sehen und die Chancen zu ergreifen, die sich ihm bieten. 2007, als er den FCB im Alter von 19 Jahren und nach einer halben Saison als Stammspieler verliess. 2015, als er in Mailand seinem Sportchef klarmachte, er werde nach Basel wechseln und sonst nirgendwohin. Und auch 2016, als er den FC Basel sechs Monate nach seiner Rückkehr zum zweiten Mal verliess, um erst leihweise für Udinese zu spielen und inzwischen für den FC Malaga.

Voreilige Schwüre

Kuzmanovic hat in seiner Karriere nie zurückgeschaut, «aber immer nach vorne». Doch jetzt ist er zum ersten Mal zum Stillstand gezwungen. «Das ist die schwerste Verletzung meiner Karriere. Plötzlich bin ich Einzelkämpfer und habe viel Zeit zum Nachdenken.» Worüber? «Zukunft. Vergangenheit. Solche Sachen.»

Auch über den FC Basel? «Natürlich. Ich finde es schade, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Ich bin ja schliesslich zum FCB gekommen, um dort zu bleiben.»

Ist da Reue? «Ich war vor einem Jahr sehr ungeduldig und dachte: Wenn ich für sechs Monate zu einem anderen Club gehe, kann ich dem FCB danach wieder helfen. Ich wollte den Vertrag nicht einfach nur absitzen. Ich bin nicht der erste Spieler, der ausgeliehen wurde. Aber heute würde ich vieles anders machen.»

Was? «Ich würde nicht mehr sagen, dass ich für immer bleibe. Das war naiv von mir und aus den Emotionen heraus. Ich habe mich eben so sehr auf meine zweite Zeit beim FC Basel gefreut, dass ich nicht nachgedacht habe.»

Allerdings sagte Kuzmanovic lange nach seinem Abschied und überhaupt nicht aus den Emotionen heraus auch, dass seine Flucht nichts mit den Mitspielern, dem Club und erst recht nichts mit ihm selber zu tun hatte. Solche Gedanken finden nicht statt bei einem wie Zdravko Kuzmanovic. Stattdessen sagte er im Interview mit der Aargauer Zeitung: «Ich bin gegangen, weil ich gespürt habe, dass ich und Urs Fischer nicht zusammenpassen. Solange er beim FCB Trainer ist, kann ich mir eine Rückkehr nach Basel nicht vorstellen.»

Was zwischen ihm und Fischer vorgefallen ist? «Dazu ist alles gesagt.» Aber nicht von Kuzmanovic selber.

Es heisst, er habe einen Stammplatz gefordert. Es heisst, er habe die jungen Spieler zurechtgewiesen, wenn sie ihn mit seinem Vornamen angesprochen haben. Es heisst, er habe die Absetzung von Urs Fischer gefordert, dem Trainer, den er nicht ernst nahm, weil der nie für Florenz, Stuttgart und übrigens auch nicht für Inter Mailand gespielt hat.

Ausgeschlossene Rückkehr?

Die Logik sagt, dass die Rückkehr-­Romanze zwischen Kuzmanovic und dem FCB nicht mehr weitergehen kann, egal, wie ab Sommer der Trainer heisst. Kuzmanovic sagt: «Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ich nächste Saison in Basel spiele.» Sein Vertrag ist schliesslich bis 2020 gültig und dass Malaga die ausgehandelte Kaufoption zieht, ist nach vier Teileinsätzen, einer gerissenen Achillessehne und sechs Monaten Reha im Grunde ausgeschlossen.

Aber wie soll das gehen mit ihm und Fischer, dem Trainer, mit dem er doch nie mehr zusammenarbeiten will – falls der dann noch Trainer wäre? «Das habe ich damals nicht so gemeint. Und wenn ich nach Basel zurückkehre und er dann noch Trainer ist, werde ich mich mit ihm hinsetzen und alles aus der Welt räumen. Wir sind nicht die besten Freunde, aber auch nicht die schlechtesten. Solche Sachen gibts.»

Doch warum sollte ihn der FC Basel jetzt überhaupt noch wollen, nach einem halben Jahr voller Unruhe, in dem Kuzmanovic weder Integrationsfigur, noch Verstärkung auf dem Platz war? Und wenn die ganze Wahrheit um seinen Abgang schon nicht auf dem Platz zu finden ist und erst recht nicht in dem grauen Vorzimmer einer Praxis in Rheinfelden, so darf man immerhin davon ausgehen, dass die Clubverantwortlichen des FCB wissen, was passiert ist und wie es weitergehen kann.

Als alle Fragen gestellt und immer noch nicht alle beantwortet sind, steht Kuzmanovic auf. «War gut, oder?», fragt er und macht sich auf den Weg, um das verschwitzte T-Shirt gegen ein frisches einzutauschen. «Vielleicht sehen wir uns wieder, wenn ich für den FCB spielen sollte. Im Fussball weiss man nie.»

Bei Zdravko Kuzmanovic allerdings auch nicht. (Basler Zeitung)