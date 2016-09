Zürcher Erlösung in der 94. Minute

Gegen den physisch enorm starken FC Aarau findet der FC Zürich lange kein Mittel. Erst die Brechstange bringt Erfolg.

Das Challenge-League-Spitzenspiel zwischen dem FC Aarau und dem FC Zürich war schon in der ersten Hälfte von Hektik und hartem Einsteigen geprägt. Und so war es nicht verwunderlich, dass auch der Aarauer Führungstreffer in der 31. Minute für hitzige Diskussionen sorgte.

Nach einer Flanke von Oliver Jäckle stiegen Andris Vanins und Geoffrey Tréand gleichzeitig hoch, der FCZ-Goalie schien die Gefahr schon gebannt zu haben, dann aber entglitt ihm der Ball und landete im Netz. Die Zürcher monierten ein Foul von Tréand, der Vanins leicht touchiert hatte, Schiedsrichter Urs Schnyder gab das Tor trotzdem. Hier ein Offensivfoul zu pfeifen, wäre gar kleinlich gewesen. Vanins, der in dieser Saison zuvor erst zwei Treffer kassiert hatte, sah wegen Reklamierens auch noch Gelb.

Nef beinahe mit dem 1:1

In der 44. Minute wurde es noch einmal heiss für Aarau: Alain Nef erzielte aus kurzer Distanz beinahe das 1:1. Die Aarauer verhinderten aber mit vereinten Kräften, dass der Ball über die Linie rollte. Unmittelbar vor der Pause forderte Roberto Rodriguez nach einem Rencontre mit Juan Pablo Garat vehement einen Elfmeter. Dass der Referee nicht pfiff, war aber wohl richtig. Auf dem Weg in die Kabine gerieten auch noch die beiden Trainer Uli Forte und Marco Schällibaum kurz aneinander.

In der zweiten Halbzeit sahen die 7800 Zuschauer im ausverkauften Brügglifeld zunächst kaum noch spielerische Akzente des FCZ. Die vor dem Seitenwechsel über weite Strecken bestimmenden Zürcher liessen sich in viele Zweikämpfe verwickeln und sammelten zwei weitere Verwarnungen: Burim Kukeli leistete sich ein rüdes Foul an Marco Thaler (52.), Nef hielt den enteilten Alessandro Ciarrocchi am Trikot zurück (63.).

Zu Beginn der Schlussviertelstunde boten sich dem FCZ zwei hochkarätige Möglichkeiten zum Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Moussa Koné nutzte zunächst seine Schnelligkeit und entwischte auf der linken Seite, ehe er am ausgezeichnet reagierenden Lorenzo Bucchi im FCA-Tor scheiterte (75.). Dann kam der Ball mit einer äusserst merkwürdigen Flugkurve zu Dzengis Cavusevic, der aber zu überrascht war, um kurzer aus Distanz zu profitieren (76.).

Die Brechstange hat Erfolg

In der fünfminütigen Nachspielzeit packte der FC Zürich die Brechstange aus – und hatte Erfolg. Während der Aarauer Zoran Josipovic am Mittelkreis noch ein Foul reklamierte, brachte Koné den Ball gefährlich vors Tor. Dort wurde Ivan Kecojevics Schuss erst geblockt, eher er via den Rücken von Sandro Burki doch noch den Weg ins Tor fand. Bei Aarau fehlte zu dieser Zeit schon der in der 84. Minute verletzt ausgeschiedene Abwehrchef Garat. Er war mit einem Teamkollegen so unglücklich zusammengestossen, dass er auf der Trage in die Kabine gebracht werden musste.

FC Aarau - FC Zürich 1:1 (1:0)

Brügglifeld, 7800 Zuschauer (ausverkauft). Tore: 31. Tréand 1:0, 94. Kecojevic 1:1

Aarau: Bucci; Thaler, Besle, Garat (84. Giger), Martignoni; Ciarrocchi, Jäckle, Burki, Tréand (79. Wüthrich); Rossini (36. Josipovic), Perrier

Zürich: Vanins; Brunner, Nef, Kecojevic, Voser; Yapi, Kukeli (77. Schönbächler); Rodriquez, Buff (64. Chiumiento), Winter (69. Koné); Cavusevic

Bemerkungen: Aarau ohne Romano, Thrier, Peralta, Markaj (alle verletzt), Hunn (nicht im Aufgebot) ;Zürich ohne Bangura, Brecher, Kleiber, Sarr, Sadiku (alle verletzt/rekonvaleszent), Favre, Simonyan, Stettler (alle nicht im Aufgebot). - Verwarnungen: 31. Vanins (Reklamieren), 52. Kukeli (Foul), 63. Nef (Foul), 75. Brunner (Foul).

