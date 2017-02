Champions wieder Verlierer

Der Cup hat auch im Eishockey seine ganz eigenen Ge­setze. Statt ausverkauft wie am Mittwoch war die Swiss-Arena bei Klotens Rückkehr in den Alltag nur zu zwei Dritteln voll. Dazu bot der frisch gekürte Cupsieger vierzig Minuten lang ausser Anlass für Verwunderung nichts. Und am Ende jubelte beim heimschwächsten Team der Meisterschaft halt wieder der Gästesektor: Die SCL Tigers errangen dank Mace­nauers Overtime-Tor zwei Punkte und den Sieg. 16 Sekunden bloss hatte die Verlängerung gedauert.

Kein «We Are the Champions» für den EHC, dafür das deprimierende Ende einer Partie, die ideal begonnen hatte. Nach vier Minuten anerkannten die Unparteiischen ein Klotener Tor, dem eine Offside-Situation vorausgegangen war – oder eben nicht, je nach Auslegung. Hatte Cunti den Puck unter Kontrolle, als er mit ihm ins Angriffsdrittel fuhr, oder nicht?

Nachdem Heinz Ehlers seine Coach’s Challenge gemacht hatte, entschieden die Refs: Cunti kontrollierte den Puck. Dass es Bilder gibt, die den Zürcher mit beiden Schlittschuhen im Angriffsdrittel zeigen, während er Puck noch auf der blauen Linie liegt, ist darum irrelevant. Auch Tigers-Sportchef Jörg Reber war mit dieser Regelfeinheit nicht vertraut und liess sie sich vom Schiedsrichterinspizienten nach Spielschluss ausführlich erklären. Beim morgigen Meeting aller NLA-Sportchefs soll sie ebenfalls thematisiert werden.

Die SCL Tigers liegen noch 2 Verlustpunkte hinter Rang 8

Hadern mochte Reber indes nicht, und er hatte auch keinen Grund dazu. Sein Team hatte sich vom frühen Rückstand kein bisschen verunsichern lassen, hatte die Zürcher im Mitteldrittel gar dominiert. Mit 15:8 Schüssen und 2:0 Toren entschieden die Emmentaler die zweiten zwanzig Minuten zu ihren Gunsten, und mit dem 1:2 war der Cupsieger noch gut bedient.

Viel zu spät zeigte er sein ­Gesicht vom Mittwoch, doch Praplans 2:2 blieb die einzige Aus­beute seiner Schussoffensive. Der eine Punkt, der es am Ende wurde, ist viel zu wenig für die zunehmend realitätsfernen Playoff-Ambitionen dieses Teams.

Denn der ­Abstand zu Rang 8 beträgt immer noch 8 Punkte, und erster Anwärter auf diesen letzten Playoff-Platz sind nun ohnehin die Tigers: Sie liegen noch 2 Verlustpunkte hinter Lugano. Trainer Ehlers kann da noch so beteuern, er orientiere sich weiter nach unten: Langnaus Playoff-Träume erhielten beim Cup-Champion viel neue Nahrung. (Tages-Anzeiger)