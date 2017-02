Der Langenthaler Sven Bärtschi hat nach vier zähen Anfangsjahren endlich den Durchbruch in der NHL geschafft. Mit 13 Treffern ist er der zweitbeste Torschütze und ein Lichtblick der Vancouver Canucks, die in dieser Saison sonst nicht viel zu lachen haben. Sie dürften das Playoff kaum schaffen.

Doch nun wurde Bärtschis Lauf jäh gestoppt: Beim Gastspiel in Nashville fiel er bereits nach 118 Sekunden aus. Ohne je im Puckbesitz gewesen zu sein, ging ihn Gegenspieler Cody McLeod mit einem Ellbogencheck an. Der Predators-Stürmer ist kein unbeschriebenes Blatt: Er gehört zu den bekanntesten Bösewichten der Liga, sass in seiner Karriere schon fast 1400 Minuten auf der Strafbank.

Bärtschi blieb kurz auf dem Eis liegen, rappelte sich auf und taumelte zurück zur Spielerbank. Nach einer Pause wollte er zurückkehren, doch er merkte, dass an weitere Einsätze nicht mehr zu denken war. Eine Gehirnerschütterung ist wahrscheinlich.

Nur ein Unfall?

Die Canucks verloren damit weit mehr als nur ein Spiel (2:4), wie die heimische «Vancouver Sun» festhielt, «sie verloren einen produktiven Goalgetter». Des Weiteren kritisierte die Zeitung McLeod als Wiederholungstäter, der hart bestraft gehöre nach diesem Blindside-Check: «Der Puck war so weit weg wie Havanna.» Allerdings, so befürchtet sie, könnte die Liga den Zusammenstoss als Unfall taxieren.

Bärtschi ist damit der nächste Schweizer, der mit Kopfverletzung pausieren muss. Erst jüngst fehlte Roman Josi fast einen Monat wegen seiner bereits 7. Gehirnerschütterung. Im zweiten Match nach seiner Rückkehr liess sich der Nashville-Verteidiger gegen Vancouver nun zwei Assists gutschreiben. (baz.ch/Newsnet)