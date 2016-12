Der fehlende Meistertitel

Die Aroser Filmemacher Sandro Zollinger und Roman Vital drückten im Playoff 2016 ganz fest den ZSC Lions die Daumen. Doch es nützte nichts. Nach vier Spielen war es gegen den SCB vorbei – und somit fehlt dem ZSC-Film, Teil 2, der heute erscheint, ein Meistertitel. Der hätte der krönende Abschluss der DVD werden sollen. «Die ZSC Lions haben ihr Versprechen nicht eingelöst», sagt Vital augenzwinkernd. Trotzdem wird in den 85 Minuten ausgiebig gejubelt. Über die Titel 2008, 12 und 14, über das Double von 1961 und natürlich über den Champions-League-Triumph 2009 und den legendären Sieg gegen die Chicago Blackhawks.

Der heimliche Star ist ein 93-Jähriger

Der zweite Teil beleuchtet die Jahre 2004 bis heute und gewährt einen Rückblick in die 50er- und 60er-Jahre. Pio Parolini erzählt, wie er damals gleichzeitig mit den Zuschauern im Tram zum Hallenstadion fuhr, weil es noch kein Aufwärmen gab. Peter Meier enthüllt, dass einige ­Spieler des Meisterteams von 1961 von Donnerstag bis Sonntag durchfeierten – um dann in Visp noch den Cupfinal zu gewinnen. Der Star des Films ist aber Heinz ­Hinterkircher, Meisterverteidiger von 1949, der sich auch mit 93 noch an jedes Detail erinnert. Sein Enkel Mattia (21), bei den GCK Lions momentan in Hochform, soll dereinst mithelfen, dass es beim ZSC auch künftig etwas zu Jubeln gibt. Am Sonntag, den 11. Dezember, wird der Film um 12 Uhr im Zürcher Kino Arthouse Alba in Anwesenheit der Regisseure vorgeführt.



ZSC Lions, der Film – Teil 2. 85 Minuten. Erhältlich unter www.primatoni.ch für 39 Franken (inklusive Versand). (baz.ch/Newsnet)