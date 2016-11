Die märchenhafte Annäherung

Es gibt spektakulärere Spieler und kaltblütigere Skorer in der National League A. Aber in dieser Saison kaum ein besseres Gesamtpaket als David McIntyre. Der Kanadier rangiert auf Platz 11 der Skorerliste, hat in Zug zusammen mit Timo Helbling die beste Plus-Minus-Bilanz (14) und ist in Unterzahl so omnipräsent wie einst Wes Walz. Gegen Genf erzielte er am 19.November beim 5:1 gleich zwei Shorthander.

Vor allem sind neben ihm die vorher so unkonstanten Dominic Lammer und Sandro Zangger aufgeblüht. Das Trio hat schon 52 Punkte realisiert, nur 5 weniger als die Paradeformation um Martschini und Holden. Vor allem auch dank der Konstanz von McIntyre. Der verfolgt vor allem ein Ziel: «Ich versuche, ein guter Zweiweg-Center zu sein. Ich kann dem Team offensiv viel bringen und defensiv auch. Und wenn wir in beiden Zonen gut arbeiten, wird das Team automatisch besser.»

Nur 7 NHL-Spiele und 1 Tor

Seine Annäherung an den EV Zug klingt wie ein Märchen. Am 21. August 2014 war er mit SaiPa Lappeenranta in der Champions League zu Gast, sein erstes Spiel für die Finnen – und verliebte sich sofort. «Es tönt, wie wenn es erfunden wäre, aber es ist wahr», beteuert er, «es war sonnig, ein Bilderbuchtag, im Hintergrund die Berge, das hatte ich noch nie gesehen. Ich habe gleich meine Frau angerufen und ihr gesagt, dass ich irgendwann einmal für diesen Club spielen möchte.» Bestätigung erhielt er von Goalie Jussi Markkanen, der ihm von seinen vier Jahren in Zug vorschwärmte.

Dass McIntyre im besten Eishockey-Alter von 29 Jahren in Europa ist, erstaunt, wenn man sieht, wer dauerhaft einen Platz in einem der 30 NHL-Teams gefunden hat. Bei ihm stehen gerade sieben NHL-Partien für Minnesota und ein Tor im Lebenslauf. Wer in Foren der Wild recherchiert, erhält kaum mehr als die Information, dass McIntyre in einem Trade das Gegenstück zu Maxim Noreau war, der heute beim SCB verteidigt.

McIntyre ist kein Mann der Floskeln. So erzählt er wie selbstverständlich davon, dass sich seine Eltern scheiden liessen, als «ich zweieinhalb war.» Nur bei der Frage nach seiner NHL-Zeit wirkt er ratlos. «Ich habe keine grossartige Antwort, wieso es nicht passte», sagt er, hat aber doch einen Ansatz: «Vielleicht wurde mein Defensivspiel so stark forciert, dass die Offensive nur noch zweite Priorität hatte.» Es sei jedenfalls schwierig gewesen, vor allem im letzten Jahr habe er den Spass verloren. Wiedergefunden hat er ihn in Finnland, als wieder beide Seiten seines Spiels gefragt waren: «Dann bin ich am stärksten.» 97 Skorerpunkte in 119 Partien sind Beleg für die wiedergewonnene Lust, sein damaliger Coach Pekka Tirkkonen schwärmt von ihm. Als Spieler und Mensch.

Endstation Zug?

Für die meisten Nordamerikaner ist Europa eine Zwischenstation auf dem Weg zurück in die gelobte Heimat. Bei McIntyre, der mit Frau Carly und der neun Monate alten Tochter Rory hier weilt, sieht es eher danach aus, dass er sein Glück gefunden hat: «Zufriedenheit und in einem Land zu sein, wo ich Spass habe, bedeutet mir mehr, als in der NHL zu spielen. Sag niemals nie, aber falls ich die Möglichkeit habe, in Zug bis zum Karrierenende zu spielen, kann es gut sein, dass ich nie mehr zurückwill.»

In Zug kann man sich über dieses Bekenntnis freuen. McIntyre ist zwar kein Ausnahmekönner wie Omark, Brunner oder Bouchard, dafür ein wichtiger Mosaikstein, damit der EVZ in der entscheidenden Phase nicht wieder zum «Holiday on Ice»-Ballett wird. «Leading by example» lautet sein Motto: «Ich arbeite hart, in Spiel und Training. Ich schulde es mir, immer das Maximum zu geben. Und wenn ich das kann, dann können es andere auch.» Natürlich hat er vor seiner Ankunft vom «Softie-Ruf» des Teams gehört, aber keine Anzeichen gefunden, dass es davon Restanzen gibt: «Ausser den Medien hat keiner über das letzte Playoff gesprochen. Einige Transfers wurden ja auch gemacht, um das Team stärker zu machen. Was ich sehe, gefällt mir. Jeder Einzelne bringt etwas ein, und wir sind physisch und mental stark.» Beste Voraussetzungen also für seinen Traum: «Ich will unbedingt Meister werden. Und zwar hier in Zug.» (baz.ch/Newsnet)