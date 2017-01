Ebbett schiesst Bern ins Glück

Gegen Biel hatte Simon Moser am Samstag den 1:0-Siegtreffer für Bern 1,6 Sekunden vor dem Ende geschossen. Beim 3:2-Erfolg gegen die Kloten Flyers drei Tage danach gelang Andrew Ebbett das entscheidende Tor zwölf Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit.

Ohne zu überzeugen siegte der Leader damit erneut dank eines späten Treffers. Ebbetts achter Saisontreffer war gleichbedeutend mit der Playoff-Qualifikation des SCB. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr hatte sich Bern erst im letzten Moment den Platz für die entscheidende Phase der Meisterschaft gesichert, ehe er von Platz 8 aus zum Schweizer Meistertitel stürmte.

Von der Form des letzten Frühlings sind die Berner derzeit allerdings weit entfernt. Nach einer guten Startphase, in der sie durch Ramon Untersander im Powerplay in Führung gingen, bauten sie ab. Kloten, das seine elfte Niederlage im zwölften Spiel bezog, hatte spätestens ab dem zweiten Drittel mehr vom Spiel und machte zweimal verdient einen Rückstand wett.

Am Ende stand das Team von Pekka Tirkkonen aber wieder mit leeren Händen da - auch weil es weder bei der Fünfminutenstrafe gegen Alain Berger im zweiten Drittel noch während einer vierminütigen Strafe im letzten Drittel Profit schlagen konnte. Zudem hatten die Zürcher Unterländer erneut Pech: Wie bereits in Langnau (1:4) hatten sie drei Pfostenschüsse zu beklagen.

Lausanne - Biel: Lausanner Wende im Schlussdrittel

Die Siegesserie von Lausanne hält an. Gegen Biel feierten die Waadtländer im Duell der Überraschungsteams dieser Saison nach einem 1:3-Rückstand noch einen 4:3-Erfolg. Lausanne ist nun seit neun Partien ungeschlagen.

Drei Tage nach der 6:2-Gala gegen die ZSC Lions schien der Höhenflug der Lausanner zu Ende zu gehen, als Marco Pedretti in der 42. Minute einen Schuss von Dave Sutter zum 3:1 für Biel ablenkte. Doch die Lausanner strotzen derzeit nur so vor Selbstvertrauen. Innerhalb von nur 44 Sekunden glichen sie durch Joël Genazzi und Jannick Fischer aus.

Mit einem Schuss in die nahe obere Ecke erwischte Valentin Borlat Biels Goalie Jonas Hiller nach knapp 55 Minuten schliesslich zum viel umjubelten Siegtreffer. Es war für den 24-jährigen Verteidiger in seiner NLA-Premierensaison der dritte Treffer. Bereits davor hatte Hiller zwei Gegentreffer auf dieselbe Art kassiert.

Zumindest einen Punktgewinn hätten die Bieler dennoch verdient gehabt. Wie bereits am Samstag beim 0:1 gegen Bern zeigten sie eine gute Leistung, wurden dafür aber erneut nicht belohnt.

Servette - Lugano: Siegreiche Premiere für Ireland

Greg Ireland, der neue Trainer von Lugano, hat einen erfolgreichen Einstand gefeiert. In Genf gewann seine Mannschaft gegen Servette nach zweimaligem Rückstand den Strichkampf mit 3:2 nach Penaltyschiessen.

Zugegeben, der Einfluss von Ireland dürfte noch nicht allzu gross gewesen sein. Ohne ein Training zu leiten reiste der 51-jährige Kanadier mit Lugano zum ersten (Auswärts-)Spiel. Er dürfte zur Kenntnis genommen haben, dass seine Mannschaft zumindest im Penaltyschiessen ihr Talent ausnützte. Luca Fazzini, Linus Klasen und Damien Brunner sicherten ihrem Team mit den erfolgreich verwerteten Versuchen den Zusatzpunkt und den erst vierten Auswärtssieg in dieser Saison.

Dass bei Lugano nicht alles im Lot ist, musste Ireland ebenfalls zur Kenntnis nehmen. Im Powerplay zum Beispiel stellten sich die Bianconeri viel zu umständlich an. So verpassten sie den Dreipunktesieg in der Schlussphase, als sie während 81 Sekunden in doppelter Überzahl agieren konnten.

Die beiden Teams lieferten sich eine ausgeglichene Partie. Der Matchpuck für Servette wurde Nathan Gerbe aufgelegt. In der letzten Sekunde (!) der Verlängerung wurde er von Brunner zurückgehalten. Den fälligen Penalty aber verschoss der amerikanische Stürmer, der in der 3. Minute das 1:0 erzielt hatte.

Kloten - Bern 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) 4464 Zuschauer. - SR Stricker/Wiegand, Abegglen/Castelli. Tore: 7. Untersander (Blum/Ausschluss Praplan) 0:1. 21. (20:30) Praplan (Hollenstein, von Gunten) 1:1. 43. Randegger (Hischier) 1:2. 51. Shore (Leone) 2:2. 60. (59:48) Ebbett (Krueger, Plüss) 2:3. Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kloten, 3mal 2 plus 5 Minuten (Berger) plus Spieldauer (Berger) gegen Bern. PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Arcobello. Kloten: Martin Gerber; von Gunten, Ramholt; Back, Harlacher; Hecquefeuille, Frick; Stoop; Praplan, Cunti, Hollenstein; Grassi, Shore, Leone; Obrist, Sheppard, Kellenberger; Bader, Lemm, Homberger. Bern: Genoni; Untersander, Blum; Andersson, Beat Gerber; Kamerzin, Krueger; Kreis; Bodenmann, Arcobello, Moser; Müller, Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Rüfenacht; Berger, Reichert, Randegger; Hischier. Bemerkungen: Kloten ohne Schlagenhauf, Bieber und Sanguinetti, Bern ohne Noreau, Jobin (alle verletzt) und Meyer (überzählig). Pfostenschüsse Frick (7.), Rüfenacht (38.) und Leone (40.). Timeout Kloten (59:48). Kloten ab 59:48 ohne Torhüter.

Lausanne - Biel 4:3 (1:0, 0:2, 3:1) 6006 Zuschauer. - SR Eichmann/Kurmann, Kovacs/Progin. Tore: 4. Jeffrey 1:0. 21. (20:22) Rossi (Neuenschwander) 1:1. 38. Haas (Ausschluss Fischer) 1:2. 42. Pedretti (Dave Sutter) 1:3. 47. (46:17) Genazzi (Danielsson/Ausschluss Pouliot) 2:3. 48. (47:01) Fischer (Miéville, Trutmann) 3:3. 55. Borlat (Herren) 4:3. Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lausanne, 5mal 2 Minuten gegen Biel. PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Earl. Lausanne: Huet; Gobbi, Fischer; Borlat, Junland; Trutmann, Genazzi; Lardi; Antonietti, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Déruns, Miéville, Herren; Schelling, Kneubuehler, Déruns; Conz. Biel: Hiller; Lundin, Jecker; Dave Sutter, Fey; Maurer, Steiner; Dufner; Schmutz, Earl, Micflikier; Pouliot, Haas, Pedretti; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Horansky, Fabian Sutter, Wetzel; Tschantré. Bemerkungen: Lausanne ohne Walsky, Augsburger, Savary, Nodari (alle verletzt) und Ledin (überzähliger Ausländer), Biel ohne Rajala, Maurer, Valentin Lüthi, Wellinger, Joggi (alle verletzt) und Huguenin (überzählig). Timeout Biel (47:01). Biel ab 58:47 ohne Torhüter.

Genève-Servette - Lugano 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) n.P. 5805 Zuschauer. - SR Koch/Vinnerborg, Gnemmi/Obwegeser. Tore: 3. Gerbe (Slater, Wick/Ausschluss Brunner) 1:0. 7. Bertaggia (Wilson, Chiesa/Ausschluss Hofmann!) 1:1. 17. Spaling (Mercier, Gerbe) 2:1. 56. Sannitz (Bertaggia) 2:2. Penaltyschiessen: Fazzini 0:1, Schweri -; Klasen 0:2, Gerbe -; Brunner 0:3, Almond 1:3; Martensson -, Simek -. Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 5mal 2 Minuten gegen Lugano. PostFinance-Topskorer: Loeffel; Klasen. Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Petschenig; Antonietti; Wick, Slater, Impose; Simek, Rubin, Schweri; Gerbe, Kast, Spaling; Traber, Almond, Douay; Riat. Lugano: Merzlikins; Chiesa, Furrer; Ulmer, Wilson; Hirschi, Vauclair; Sartori, Ronchetti; Fazzini, Martensson, Klasen; Brunner, Zackrisson, Bürgler; Walker, Hofmann, Bertaggia; Reuille, Sannitz; Romanenghi. Bemerkungen: Genève-Servette ohne Rod, Ehrhardt und Romy, Lugano ohne Morini, Fontana, Kparghai (alle verletzt), Gardner und Lapierre (beide gesperrt). Hofmann verletzt ausgeschieden (30.). Pfostenschuss Mercier (17.). Timeout Lugano (58.). Gerbe verschiesst Penalty (64:59). (sda)