Eine schöne Bescherung für den ZSC

Es war zwar erst der 23. Dezember, und doch wurden im Hallenstadion reichlich Geschenke verteilt. Als alles vorbei war, übergab ein «Erzengel» in zu klein geratenem weissen Kostüm den ZSC-Cracks eine Packung Pralinés. Zuvor hatten sich auch die Gäste aus Lugano grosszügig gezeigt. Sie offerierten den Zürchern den Sieg gewissermassen auf dem Silbertablett, und die nahmen dankend an. Rundblad (46.) profitierte beim 2:1 von einem Fehlpass Sartoris, Pestoni (48.) beim 3:1 vom Chaos in der Defensive der Tessiner. Und als diese in der Schlussminute ohne Torhüter das 3:3 anstrebten, verloren sie, als Manzato das Eis verlassen hatte, sofort den Puck. Womit Suter mit dem 4:2 in verlassene Gehäuse den Schlusspunkt setzen durfte.

Die über 10 000, die teils von vergünstigten Tickets profitiert hatten, freute es. Coach Hans Wallson ebenso. «Das war unser Weihnachtspräsent an die Fans», sagte er in aufgeräumter ­Stimmung. Natürlich hatte auch er gesehen, dass die Beine vieler seiner Spieler schwer gewesen waren und lange die ­nötige Konsequenz im Abschluss gefehlt hatte. Aber vor Weihnachten darf man auch einmal ein Auge zudrücken.

Wallson feiert in Lappland

Und mit zwei Siegen nach der 1:6-Blamage gegen den SCB zeigten die Lions immerhin resultatmässig eine Reaktion. Bis zum 29. Dezember haben sie nun frei, Wallson verbringt die Weihnachtstage im heimischen Lappland. «Dort hat es Schnee», sagte er schmunzelnd. Man kann sich ihn gut vorstellen, wie er mit dem Schneemobil durch einsame ­Wälder kurvt, um den Kopf zu lüften.

Vom Trio der erkrankten Schlüsselspieler kehrte gegen Lugano Nilsson zurück, Flüeler und Wick hüteten noch das Bett. Und der Schwede wirkte frischer als seine Teamkollegen, brachte mit seinen Rushes immerhin ab und zu etwas Schwung in eine müde Partie. Zudem überzeugte wie schon beim 4:1 in Freiburg ­Ersatzgoalie Schlegel – er liess sich nur zweimal in Unterzahl bezwingen. Womit ein unangenehmes Thema doch noch kurz angeschnitten werden muss: Box- und Powerplay der ZSC Lions sind ungenügend, da ist im neuen Jahr noch viel Raum zur Steigerung. In ihren letzten drei Partien haben die Zürcher bei Gleichstand nur ein Tor erhalten, aber in Unterzahl deren acht.

Pestonis Tor fürs Gemüt

Nun aber fertig gemäkelt. Das Tor Pestonis könnte dem Tessiner gutgetan ­haben. Er erschien mit einem Lächeln zum kurzen Interview mit den Journalisten. Auch wenn er noch nicht wirklich eine Schlüsselrolle bei den Lions einnimmt, betont er das Positive: «Die sechs ­Wochen Training während der Saison haben mir gutgetan. Deshalb bin ich ja nach Zürich gekommen: um besser zu werden.» Vielleicht wird es ja doch noch etwas mit ihm und dem ZSC.

Cunti verpasste das Spiel gegen seinen zukünftigen Club mit einer Blessur. Ob er noch diese Saison nach Lugano umzieht, ist offen. Lugano-Sportchef ­Roland Habisreutinger sagt: «So lange Cunti verletzt ist, ist das sowieso kein Thema. Und es muss für alle drei Parteien stimmen.» Die Tessiner würden, so darf man vermuten, seinen Lohn übernehmen, aber keine Ablöse bezahlen.

Wo landet Pettersson?

Fragt sich noch, was mit Pettersson passiert, der bei Nowgorod nicht glücklich wurde und nun frei ist. «Wir können uns nicht sechs Ausländer leisten», sagt Habisreutinger. Er wird den Tifosi also Pettersson nicht unter den Christbaum legen. Doch man wird das Gefühl nicht los, dass der Schwede früher oder ­später wieder in Lugano landen wird. (baz.ch/Newsnet)