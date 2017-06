«Er hat etwas von Gretzky»

Der Schweizer NHL-Scout Thomas Roost verglich Nico Hischier schon im vergangenen Herbst mit dem grössten Eishockeyspieler der Geschichte. «Er hat etwas von Wayne Gretzky», sagte Roost damals in einem Watson-Interview. Nun, da Hischier von den New Jersey Devils vor allen anderen Nachwuchstalenten ausgewählt wurde, hofft der Experte auf einen Hockey-Boom in der Schweiz.

«Die Hockeyschweiz ist fähig, Nummer-1-Drafts zu produzieren. Dies muss bei aller Bescheidenheit offensiv, emotional und durchaus auch mit Pathos unseren Kids vermittelt werden. Wir benötigen mehr Kids die Eishockey spielen», schreibt Roost in seiner Kolumne auf Sport.ch.

Hischier ist nach dem Schweden Mats Sundin (1989) und den Tschechen Roman Hamrlik (1992) und Patrik Stefan (1999) erst die vierte Nummer 1, die nicht aus Kanada, den USA oder Russland stammt. Insgesamt ist Hischier erst der siebente Europäer, der diese Ehre erfuhr. Er gehört nun zu einer Liste mit klingenden Namen wie Mario Lemieux, Joe Thornton, Alexander Owetschkin oder Sidney Crosby.

Nach seinem Wechsel von den Junioren des SC Bern zu den Halifax Mooseheads kam Hischier in 63 Spielen auf sagenhafte 41 Tore und 52 Assists. Das Meisterstück gelang ihm aber an der U20-WM in Toronto, wo er gegen mehrheitlich ältere Gegner in fünf Partien vier Tore sowie drei Assists erzielte. Im Viertelfinal gegen den späteren Weltmeister USA (2:3) war er zweimal erfolgreich.

Nico Hischier spoke to @TaraSlone about the incredible feeling of being taken first-overall in the #NHLDraft. pic.twitter.com/EdpJvBg0Fq — Sportsnet (@Sportsnet) 24. Juni 2017

Hischier, so schreibt der NHL-Experte Roost, sei nicht der grösste und nicht der kräftigste Spieler, dafür aber aussergewöhnlich schlau, talentiert und mit einem Mix aus Selbstvertrauen und Bescheidenheit ausgestattet.

Ray Shero, der General Manager der New Jersey Devils, schwärmt ebenfalls vom 17-jährigen Walliser Wunderkind: «Er strahlt Torgefahr aus und besitzt eine wirklich gute Spielübersicht. Dazu ist er sehr schnell und beweglich.» (ak/sda)